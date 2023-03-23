  • BIST 4.988,68
  • Altın 1211.288
  • Dolar 19.0412
  • Euro 20.7516
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Mağusa İnisiyatifi: Mağusa Suriçi’nin taş evlerini ve tarihi dokusunun yok edilmesine izin vermeyeceğiz

» »
Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Suriçi’nin taş evlerini ve tarihi dokusunun yok edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.
Mağusa İnisiyatifi: Mağusa Suriçi’nin taş evlerini ve tarihi dokusunun yok edilmesine izin vermeyeceğiz

Mağusa Suriçi’nde turizmin, tarihi ve geleneksel yapıların mevcudiyeti ve taş dokunun zenginliği ile daha iyi bir noktaya gelebileceğine işaret eden Mağusa İnisiyatifi, bazı mimar ve mülk sahiplerinin Suriçi’nde çok sağlam yapıları dahi yıkarak yeni yapılar yapmasını eleştirdi.

Mağusa İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa Suriçi’nde turizm daha iyi bir noktaya gelecekse, bunun ancak burada bulunan tarihi ve geleneksel yapıların mevcudiyeti ve taş dokunun zenginliği dolayısıyla mümkün olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, son birkaç yıl içerisinde Gazimağusa Suriçi’nde hem alım-satım, hem de ekonomik ve fiziksel iyileştirme açısından önemli gelişmelere tanıklık edildiği, bu gelişmelerin yıllardır terk edilmiş, unutulmuş ve barındırdığı kültürel miras zenginliğiyle, hem çok daha fazla ilgiyi hak eden, hem de müthiş bir kültürel miras turizmi potansiyeli taşıyan Gazimağusa Suriçi için çok sevindirici olduğu ifade edildi.

Turizm potansiyelini yaratan değerlerin bilincinde olan mimar ve mülk sahiplerinin yanı sıra, bu değerleri yok edip, taş yapıların parselleri içerisinde yeni yapılar yaratmayı marifet sayanların da bulunduğuna  dikkat çekilen açıklamada,  şu ifadelere yer verildi:

“Çok yakın bir zamanda oldukça sağlam durumda bir tescilli taş yapı gözlerimizin önünde, ‘kendiliğinden yıkıldı’ yalanıyla yok edilmiştir.

Suriçi’ndeki en güzel, en iyi korunmuş ve tarihi yapıların en çok süreklilik gösterdiği bir sokakta gerçekleşen yıkımın kararını ilgili mimar ve mülk sahibinin neye dayanarak verdiğini anlamak mümkün değildir. Mağusa Suriçi’nin gelişmesi için en önemli ekonomik kaynağı yaratan KOBİGEM programları mevcut yapılara turistik pansiyon işlevi kazandırılması durumunda verilmektedir. Bu yapının yıkılması ile KOBİGEM’in ekonomik destek için aradığı ön şart ortadan kaldırılmıştır. Söz konusu tescilli taş yapının yıkımı tam anlamıyla binilen dalı kesmek, altın yumurtlayacak tavuğu katletmektir.”

Yine yakın zamanda başka bir parselde oldukça sağlam durumdaki bir diğer taş yapının yıkımı için hazırlıklar yapıldığı duyumu aldıkları belirtilen açıklamada, “Bu yaklaşımlar tam anlamıyla bilinçsizlik ve aymazlıktan kaynaklanmaktadır. Maalesef 1960 ve 1970’lerde Mağusa Suriçi’nde bulunan çok sayıda değerli taş yapı yok edilmişti. Biz onların gidişini o dönemdeki bilinçsizliğe bağlayıp, mevcut taş yapıların en iyi şekilde korunması ve Suriçi’nin mevcut tarihi özelliklerinin sürdürülmesi için çabalarken, hala aynı bilinçsizlikte vatandaşlarımızın ve mimarlarımızın bulunduğunu görmekten büyük bir üzüntü duyuyoruz”  

Gazimağusa Suriçi’nde turizm daha iyi bir noktaya gelecekse, bunun ancak burada bulunan tarihi ve geleneksel yapıların mevcudiyeti ve taş dokunun zenginliği dolayısıyla mümkün olacağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlle yeni bir yapıda turizm yatırımı yapmak istiyorsanız neden bunu Mağusa’nın surlar dışındaki, sizin şu anki açgözlü yaklaşımınız gibi yaklaşımlarla mahvedilmiş bölgelerinde yapmıyorsunuz? Ya da neden Suriçi’nde boş bir arazide veya yakın tarihli (taş olmayan) niteliksiz bir yapının bulunduğu bir parselde yeni yapı tasarlamıyorsunuz? Hiç mi Yunan adalarında, Dubrovnik’te İtalya’nın kasabalarında, Alaçatı’da, Foça’da bulunmadınız? Tarihi kentlerde turizmin ne olduğundan, nasıl yapıldığından, çekim yaratan değerlerin neler olduğundan bu kadar habersizseniz neden bu işlere soyunuyorsunuz? Suriçi’nden ekmek yemeye çalışan tüm mimarlara ve mülk sahiplerine sesleniyoruz:

Tarihi kentlerde turizmin ne olduğundan habersizseniz Mağusa Suriçi’nde iş yapmaktan ve kentimizin değerlerini yok etmekten bir an önce vazgeçin! Dünya miras alanı olabilecek nitelikteki tarihi kentimizi mahvetmenize izin vermeyeceğiz!”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik21 Mart 2023 Salı 16:19
  • Mağusa'da Ev Yangını20 Mart 2023 Pazartesi 12:18
  • DAÜ kampüsünde kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı19 Mart 2023 Pazar 11:17
  • Mağusa'da Hırsızlık19 Mart 2023 Pazar 11:10
  • Şüpheli hareketlerinden dolayı durdurdular üzerinden 10 gr uyuşturucu çıktı!19 Mart 2023 Pazar 10:59
  • DAÜ kampüsünde motosikletliye çarptılar!19 Mart 2023 Pazar 10:58
  • Mağusa Salamis yolunda bilgisayar mağazasına girdiler, hırsızlık yaptılar!19 Mart 2023 Pazar 10:57
  • Mağusa bölgesi elektrik kesintisi!17 Mart 2023 Cuma 10:18
  • Tartışma Sonucu Kavga Çıktı! Parmakları Kırıldı16 Mart 2023 Perşembe 13:01
  • “Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” onaylandı15 Mart 2023 Çarşamba 19:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti