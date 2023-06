Mağusa Kültür Derneği'nin Şampiyon Melekler Takımı'na İthaf Ettiği Karakalem Resim Sergisi Açıldı

MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ’NİN ŞAMPİYON MELEKLER TAKIMI’NA İTHAF ETTİĞİ KARAKALEM RESİM SERGİSİ AÇILDI

Mağusa Kültür Derneği’nin “Seni gözlerinde yaşamak” ismiyle Şampiyon Meleklere ithaf ettiği Ressam Gülay Nalkıran’ın 3. Kişisel Karakalem Resim Sergisi dün Bandabuliya’da açıldı. Şampiyon Melekler Takımı’nın her ferdinin karakalem çizimlerinin yer aldığı sergi hem beğenildi hem duygulandırdı. Serginin açılışı Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi Eski Başkanı Oktay Kayalp, Şampiyon Melekler Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve Osman Çetintaş’ın annesi Betül Çetintaş tarafından yapıldı. Açılıştan önce kadın ritim grubu müzik dinletisi sundu. Sergi 1 ile 3 Haziran tarihlerinde ziyaret edilebilecek. Sergi Gazimağusa Belediyesi’nin yanısıra, DAÜ, Kensington Group ve Halken İnşaat’ın katkılarıyla gerçekleşti.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Sermin İyican konuşmasında, serginin zor bir süreçten geçtiğini ve yoğun duygularla açılışını yapacaklarını ifade ederek, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü büyük bir hüzün ile yaşadıklarını, hem 16 yaşındaki Helin’in öldürülmesi, hem trafik kazasında kaybedilen gencimiz ve öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlardan oluşan 47 kişiyi kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Bu acılardan dolayı Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği ile ortaklaşa düzenledikleri Çocuk festivalini bu yıl düzenlememe kararı aldıklarını ifade eden İyican, yaşanan acının çok uzun yıllar daha süreceğini söyledi. Mağusa Kültür Derneği yönetim kurulu üyesi Gülay Nalkıran’ın yoğun duygularla kaybettiğimiz canların portrelerini çizdiğini, sergiye katkı koymaktan onur duyduklarını belirtti. Çocuklara daha güzel bir dünya yaratmak için her türlü sosyal sorumluluk projesinde olacaklarını, sergiyi hayatlarının baharında kaybettiğimiz canlara ithaf ettiklerini söyleyen İyican, yaslı ailelerin adalet arayışında yanlarında olacaklarını ifade ederek, ressam Gülay Nalkıran’a, MKD ritim Grubunu hazırlayan Mine Bakkaloğlu’na, maddi manevi katkı sağlayan Gazimağusa Belediyesi, DAÜ, Kensington Group ve Halken İnşaat’a teşekkür etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ise, belediyeciliğin olumlu olumsuz yönleriyle çok önemli olduğunu, Gazimağusa Belediyesinin bir an önce daha sağlıklı ve güçlü olabilmesi için gönüllü olarak katkı yapanların olduğunu, şu anda gönüllülük esasıyla halkla işbirliği içinde en çok çalışma yapan kurumun Gazimağusa Belediyesi olduğunu belirtti. Uluçay, kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yollar ve trafik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını, Ekim ayında çalışmaları tamamlayarak yolları ve trafiği daha rahat hale getirme hedefinde olduklarını söyledi. Uluçay, şampiyon çocuklarımızın kaybından sonra Gazimağusa’nın artık melekler şehri olarak anılacağını ifade etti.

Ressam Gülay Nalkıran ise, yaşanan acıları azaltacak söz bulamadığını ifade ederek, “bu güzel yürekleri kalemimde ve çizgilerimde yaşatırken tek isteğim onları bu dünyada çok seven insanların olduğunu o güzel ruhlara hissettirmekti. Çizdiğim her çift gözde bu sevgiyi ruhumda hissettim, her bir can parçasını gözlerinde yaşadım.” dedi.