Mağusa’da aşırı yağışlar nedeniyle bazı sokaklarda yolda çökmeler meydana geldi

Polis, Mağusa’da aşırı yağışlar nedeniyle kanalizasyon çalışması yapılan bazı sokaklarda yolda çökmeler meydana geldiğini duyurdu.
Kanalizasyon çalışması yapılan güzergahı kullanacak sürücüler, yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.
Polis, Mağusa’da aşırı yağışlar nedeniyle kanalizasyon çalışması yapılan bazı sokaklarda yolda çökmeler meydana geldiğini duyurdu.
Kanalizasyon çalışması yapılan güzergahı kullanacak sürücüler, yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıldı.
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