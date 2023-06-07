Mağusa'da İmam Hırsızlıktan Tutuklandı

GAZİMAĞUSA’DA İMAM, HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI
İMAM BÖYLE İSE CEMAAT NE YAPSIN.
Gazimağusa’da Harika Camii’nde görev yapan H.A. isimli imam, camiideki bağış kutusundan para sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
H.A., bu sabah mahkemeye çıkartılarak aleyhine tahkikat maksatlı 2 gün tutukluluk emri temin edildi.
Mahkemede meseleyle ilgili olguları, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan Löğmen Yücetürk aktardı.
Löğmen Yücetürk, zanlının, 5 Mayıs ile 2 Haziran 2023 tarihleri arasında, görevli bulunduğu Harika Camii’sinin asma kilidini tasarrufundaki anahtarla, toplam 16 kez açıp camiye girdiğini, şalteri kapatıp elektriği kestikten sonra, mangal maşasıyla kutudaki paraları sirkat ettiğini söyledi.
Yücetürk, incelenmesi gereken 6 günlük kamera kaydı bulunduğunu sözlerine ekledi ve mahkemeden zanlı aleyhine tutukluluk emri istedi.
Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler,bu olayı gerçekleştiren zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.(MHA)
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