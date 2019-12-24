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Mağusa'da Mercedes marka araç kundaklandı

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Mağusa'da Mercedes marka araç kundaklandı
Mağusa'da Mercedes marka araç kundaklandı

24.12.2019 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da Vahit Güneri Caddesi üzerinde, Suat AYDINERİ’ye ait ikametgahın yanında bulunan garaj içerisinde park halinde bulunan mercedes vito marka aracın sol alt kısmına meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklandı

 Kundaklama sonucu konu araç ile araç içerisinde bulunan yaklaşık 100 parçadan oluşan tekstil malzemeleri tamamen, garajın zemin ve tavan kısmı ise kısmen yanarak zarar meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Soruşturma devam etmektedir.

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