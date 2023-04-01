Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Genel Kurulu’na katıldı

Maliye Bakanı Alişan Şan, toplu taşımacılığın önemine değinerek, ülkede toplu taşımacılığın yeterli düzeyde olmadığını kaydederek, bunun yansımalarını tasarruf açısından da hem maliyeye, hem ekonomiye, hem de sosyal yaşama olumsuz yansıdığını dile getirdi.

Esnaftan gelen biri olarak sektörün sorunlarını yakından bilen biri olduğunu ve toplu taşımacılığın önemine dikkat çeken Maliye Bakanı Şan şöyle konuştu:

“Ulaşım ve ulaştırma, gerçekten çok önemli bir sektör. Bir bölgeye bir yatırım yapabilirsiniz. Ancak oraya ulaşımı götüremezseniz, eğer o bölgeye turisti, öğrenciyi, yolcuyu taşıyamazsanız yaptığınız yatırımın da bir önemi kalmaz. İşte bu bağlamda toplu taşımacılığın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Toplu taşımacılık, ekonominin gelişmesi, ticaretin daha ileri gitmesi ve daha çağdaş bir yaşamın temel unsularından birisidir. Dolayısıyla biz ekonomideki kaynaklarımızı daha verimli kullanmalıyız. Çocuklarının geleceğini ve ekmeğini toplu taşımacılıkla kazanan siz kıymetli emekçilerin sorunlarının ve sıkıntılarının neredeyse tamamına yakınını bilen biri olarak yürekten söylüyorum ki, imkanlar çerçevesinde sorunların üstesinden birlikte hareket ederek geleceğiz.”

Maliye Bakanı Alişan Şan konuşmasının sonunda, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Genel Kurulu’nun iyi geçmesini dileyerek birliğe hizmet eden ve görevi devredecek olan yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, yeni seçilecek yönetime de başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Birliğe uzun yıllar hizmet etmiş bazı üyelere Maliye Başkan Alişan Şan tarafından hizmet plaketleri verildi.