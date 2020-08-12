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Maraş Konulu Açıklamalar Rum Basınında

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Maraş Konulu Açıklamalar Rum Basınında
Maraş Konulu Açıklamalar Rum Basınında

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekillerinden Oğuzhan Hasipoğlu’nun Maraş konulu açıklamaları bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.
 

İlgili haberler Haravgi gazetesinde “Özersay: Maraş’ın Açılması İçin İyi Hazırlık- İlk Açılış Bölümü Palm Beach Sahili’nden Başlayacak”, Alithia’da “UBP Milletvekili Maraş’ın Açılmasının Federasyonu Destekleyenlerin İşine Gelmediğini Söylüyor- Mülklerinin İade Edilmesini İsteyen Kıbrıslı Rumlar Belirlendi”,

Politis’te “Özersay Maraş’la İlgili Koşulları Ortaya Koydu- Seçimlerden Sonra Açılma”,

Fileleftheros’ta ise “Maraş İçin Israr Ediyorlar- Özersay İyi Bir Hazırlıkla Açılma Diyor- Maraş’ta Mülkü Olan 281 Kıbrıslı Rum Taşınmaz Mal Komisyonuna Başvurdu” başlıklarıyla yer buldu.

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