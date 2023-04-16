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Marburg virüsü yayılmaya devam ediyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekvator Ginesi'nde 6 Marburg virüsü vakasının daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu.
Marburg virüsü yayılmaya devam ediyor

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekvator Ginesi’ndeki 6 yeni vakayla laboratuvarda doğrulanan vaka sayısı 15’e ulaştı. Bu vakalardan 11’i yaşamını yitirirken, doğrulanmış bir vakanın akıbeti bilinmiyor.

Ülkedeki olası vaka sayısı ise 23’e yükselirken, en çok etkilenen bölge Litoral ilindeki Bata oldu.

DSÖ, farklı müdahale yöntemlerini güçlendirerek Ekvator Ginesi Sağlık Bakanlığına destek olmaya devam ediyor.

30 Mart’ta bu salgının oluşturduğu halk sağlığı riskini ulusal düzeyde çok yüksek, alt bölgesel düzeyde yüksek, bölgesel düzeyde orta ve küresel düzeyde düşük olarak değerlendiren DSÖ, Ekvator Ginesi’ne yönelik uluslararası seyahat veya ticarete konusunda kısıtlamalar için tavsiyede bulundu.

Ekvator Ginesi’nde ilk Marburg virüsü vakası 13 Şubat’ta duyurulmuştu.

MARBURG VİRÜSÜ

Ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967’de Almanya’nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

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