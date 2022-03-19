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Mark Zuckerberg’den Gençlere Tavsiye: Hedef Odaklı Olmaktan Çok, İlişki Odaklı Olun

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2004 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Facebook'u kurarak sadece teknoloji dünyasını değil, sosyal hayatı da değiştiren Mark Zuckerberg katıldığı bir podcast programında gençlere tavsiyelerde bulundu.
Mark Zuckerberg’den Gençlere Tavsiye: Hedef Odaklı Olmaktan Çok, İlişki Odaklı Olun

MIT bilgisayar bilimcisi Lex Fridman’ın ev sahipliği yaptığı “Lex Fridman Podcast”inin yakın tarihli bir bölümünde Zuckerberg, 2004’te Facebook’u kurmasının ve başarılı olmasının üniversiteyi bırakmasıyla ilgisi olmadığını söyledi.

Zuckerberg, üniversitede bir öğrencinin kampüste verebileceği en önemli kararın kiminle zaman geçirdiğini belirlemek olduğunu söyledi: “Kendinizi çevrelediğiniz insanlar haline gelirsiniz.”

KENDİMİ ONUN ÇALIŞANI GİBİ HAYAL EDEBİLİYORSAM İŞE ALIRIM

Zuckerberg, Facebook kurucu ortakları Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes ve Andrew McCollum ile 2000’lerin başında Harvard Üniversitesi’nde öğrenciyken tanıştı. Ortaya çıkardıkları iş, sosyal medyada devrim yaratırken dünyanın en büyük şirketlerinden biri oldu.

Grup, 2010 yapımı “The Social Network” filminden hatırlanacağı gibi kötü bir şekilde dağıldı. Ancak Zuckerberg, podcast’te bugün hâlâ ilişkilere, hedeflerden daha çok öncelik vermeye çalıştığını söyledi. Bunun özellikle işe alım yaparken geçerli olduğunu da belirtti: “Bir adayı değerlendirirken, onun patronu olmak yerine o kişi için çalışmanın nasıl olacağını hayâl ediyorum. Kendimi onlar için çalışırken görebilirsem, benim için çalışması için birini işe alırım” dedi.

Zuckerberg, stratejinin hem daha uyumlu hem de daha üretken bir çalışma ortamı yarattığını da belirtti: “Değerlerinizi paylaşan insanlarla çalışırsanız, birlikte çalışırken hedeflerinize sorunsuz bir şekilde ulaşmanız daha olası. Her şey kişisel uyumluluğu bulmakla ilgili. Aslında arkadaş veya eş seçmekten farklı değil.”

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