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Mars'ta yaşamın izlerinin aranacağı yer netleşti

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Mars'ta yaşamın izleri aranacak yer nihayet netleşti: Bilim insanları, metan gazını takip etmenin önemli olduğunu düşünüyor. Mars'ın kuzey yarımküresindeki geniş bir ova olan Acidalia Planitia, yaşam arayışı için en uygun bölge.
Mars'ta yaşamın izlerinin aranacağı yer netleşti

Mars’ta metan gazının varlığı yıllardır bilim insanlarını şaşırtıyor. Yüzeydeki gezgin araçlar, metan seviyelerinde mevsimsel dalgalanmalar tespit ederken, yörüngedeki uydular bu moleküle dair güçlü bir iz bulamadı.

Bu durum, yaşamın belirli koşullarda var olabileceğine dair kanıtlanmamış ama heyecan verici bir ipucu sunuyor.

Ancak Mars genel anlamda yaşanabilir bir yer değil. Yüzey sıcaklıkları genellikle sıfırın çok altında, atmosfer neredeyse yok denecek kadar ince ve gezegen sürekli kozmik ve Güneş ışınımına maruz kalıyor.

Eski Mars’ta okyanuslar ve daha sıcak iklimler olmasına rağmen, bugün yüzeyde ya da yakınında canlı bir organizma bulma olasılığı düşük.

Dünya'dan ilham alınan araştırmalar

Bilim insanları, Mars’taki yaşam ihtimallerini değerlendirmek için Dünya’daki benzer yaşam alanlarını inceliyor.

Yeryüzünde yaşam, atmosferin en üst katmanlarından yer kabuğunun kilometrelerce altına kadar her köşeye yayılmış durumda.

Özellikle, hidrojenle beslenip atık ürün olarak metan üreten "metanojenler" adı verilen tek hücreli organizmalar, Mars’taki yaşam ihtimali için güçlü adaylar arasında.

Astrobiyoloji dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, araştırmacılar Dünya’daki Mars benzeri ortamları inceledi.

Bu ortamlardan bazıları şunlar:

Dünya'nın kabuğundaki mikroskobik çatlaklar.

Buz tabakalarının altındaki göller.

Oksijenin az olduğu ve aşırı tuzlu, derin deniz basenleri.

Araştırmacılar, bu koşullarda yaşayan metanojenlerin özelliklerini detaylıca analiz ederek Mars koşullarına en yakın olanlarını belirledi.

Mars’ta yaşam için en uygun nokta

Bilim insanları, metanojenlerin yaşayabileceği sıvı suyun bulunabileceği yerleri haritalandırmak için Mars verilerini inceledi.

Sonuçlara göre, Mars'ın kuzey yarımküresindeki geniş bir ova olan Acidalia Planitia, yaşam arayışı için en uygun bölge.

Ancak sıvı suyun yalnızca 4.3 ile 8.8 kilometre derinlikte bulunabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, bu derinliklerdeki sıcaklık, tuzluluk, pH ve hidrojen varlığının, metanojenlerin Dünya’daki yaşam alanlarıyla uyumlu olabileceğini söylüyor.

Bu bulgular, Mars’ta yaşam arayışında derin sondajların yapılması gerektiğine işaret ediyor.

Mars'ta yaşam olup olmadığını kesin olarak anlamak için daha fazla araştırma ve yeni teknolojiler gerekiyor.

Ancak Acidalia Planitia gibi yerlerde derin kazılar, Kızıl Gezegen'deki yaşam sırlarını ortaya çıkarabilir.

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