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Mavi Balina'dan sonra şimdi de Momo tehlikesi!

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Mavi Balina'dan sonra şimdi de Momo tehlikesi!

WhatsApp’tan sonra YouTube’da! Momo neden intihara sürüklüyor? Momo nedir?

Dünya'da  yüzlerce çocuğu intihara sürükleyen Mavi Balina oyununun ardından şimdi de Momo oyunu tehlikesi başladı. WhatsApp'tan yayılan oyun Momo Youtube videolarına da sıçradı. Peki Momo nedir, neden intihara sürüklüyor?

Başta Youtube kullanıcıları olmak üzere neredeyse tüm dünya Momo oyununu merak ediyor. İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit'te en çok okunanlar arasında, “Whatsapp kızı Momo kim ve nedir?” başlığı bulunuyor.

MOMO NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit'te en çok okunanlar arasında, “Whatsapp kızı Momo kim ve nedir?” başlığı bulunuyor. Bu soruya aynı platformda verilen en popüler cevap ise şu şekilde:

“İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir Whatsapp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor.”

Momo, Meksika ülke uzantılı bir telefon numarası üzerinden atılan mesajlara cevap verebiliyor. Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika'da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması. Kullanılan fotoğraf ise Japonya'da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir “kuş kadın heykeline” aitti.

Vanilla Müzesinde 2016 yılındaki sergide görücüye çıkan “Momo” etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi. Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram'da yayıldı. Meksika polisi, bu sırada bir kişinin Instagram'da rastladığı fotoğrafı kestiği ve Momo karakterini yarattığı görüşünde.

UYARILAR GELDİ: GÖRMEZDEN GELİN!

Meksika siber suçlar polisi, Twitter üzerinden ülke vatandaşlarını Momo oyununa katılmama konusunda uyarı yayımladı. Ancak oyun Latin Amerika sınırlarını çoktan aşarak, ABD, Fransa ve Nepal'e kadar yayılmış durumda. İspanya polisi de konu ile ilgili devreye girerek, sosyal medya kanalları üzerinden gelecek absürt oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulundu. Tıpkı Meksikalı meslektaşları gibi İspanyol polisi de Twitter mesajları aracılığıyla konu ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Kişisel bilgileriniz çalınabilir

Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor

Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor

Kişilerden zorla para elde edilebiliyor

Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor

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