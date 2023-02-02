Mehmet Çakın, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek test sürüşü yaptı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, beraberindeki heyetle KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek test sürüşü yaptı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, beraberindeki heyetle KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek test sürüşü yaptı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Uşak Halıları Sergisi”ne katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki Uşak Heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Ceylaner ve Hikmet Kahraman, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Etem Sevil ile belediye çalışanlardan oluşan heyete, Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul eşlik etti. Heyet, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni de ziyaret etti.

GÜNSEL Test Sürüş alanında, B9’la test sürüşü gerçekleştiren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sonrasında GÜNSEL Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün’den aracın özellikleri ve devam eden seri üretim çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki heyet, 3 Şubat Cuma günü, saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak olan “Uşak Halı Sergisi”nin açılışına da katılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılışı yapılacak sergi, 46 eşsiz el yapımı halıyı sanatseverlerle buluşturacak.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın: “GÜNSEL, performansı ve konforu açısından oldukça başarılıydı. GÜNSEL’i en kısa süre içinde yollarda görmek istiyoruz.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL B9’la gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından aracın performansını değerlendiren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “GÜNSEL, performansı ve konforu açısından oldukça başarılıydı. GÜNSEL’i en kısa süre içinde yollarda görmek istiyoruz” dedi.

Böylesine başarılı bir aracın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geliştirilmiş olmasının büyük bir gurur olduğunu söyleyen Çakın, “GÜNSEL’in geliştirilmesinde ve bu noktaya getirilmesinde emeği olan herkesi tebrik ederim” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’de bilimin, teknolojinin ve sanatın iç içe olduğunu vurgulayan Çakın, Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini gezerek pek çok etkileyici sanat eserini görme şansı yakaladıklarını söyledi. Başkan Çakın, “Uşak Halılarımızı, sanatın ve bilimin iç içe olduğu Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tanıtma fırsatı bulduğumuz için oldukça mutluyuz ” ifadelerini kullandı.