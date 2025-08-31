Mehmetçik’te alkollü kavga… 1 kişi tutuklandı

Mehmetçik Atatürk Meydanı’nda 29 Ağustos gecesi yaşanan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
Saat 23.30 sıralarında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 33 yaşındaki F.N. ve 31 yaşındaki A.K.’nin, alkollü oldukları sırada birbirlerine vurdukları ve yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri belirlendi.
Yapılan muhaceret kontrolünde F.N.’nin ülkede yasal statüsünün olmadığı tespit edildi.
Her iki şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, F.N. tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
