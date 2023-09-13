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Meksika Kongresi’nde ‘uzaylı’ sergisi

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Meksika Kongresi’ndeki özel bir oturumda ‘uzaylı’ olduğu iddia edilen iki varlığın bedenleri sergilendi.
Meksika Kongresi’nde ‘uzaylı’ sergisi

Euronews Türkçe’nin haberine göre gazeteci ve UFO bilimci Jaime Maussan tarafından cam muhafazalar içinde sunulan fosilleşmiş cesetlerin bin yıllık olduğu belirtildi.

Yemin altında konuşan Maussan “Bu örnekler dünyamızdaki evrimin bir parçası değil. Bunlar bir UFO hurdasından çıkarılmadı. Bunlar diatom yosunu madeninde fosilleşmiş halde bulundu” ifadelerini kullandı.

Maussan, örneklerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından incelendiğini ve DNA örneği almayı başaran bilim insanlarının yaşlarını tespit için radyokarbon testi uyguladığını belirtti.

Fakat yoğun bir incelemeden geçtikleri belirtilmesine rağmen fosillerin bir kum tabakasıyla kaplı olduğu görüldü.

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