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Merve Dizdar yeni dizisi Faro ile ekranlara dönüyor

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Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla dikkat çeken Merve Dizdar, yeni dizide başrol oynamaya hazırlanıyor. Dizdar, Faro ile ekranlara geliyor.
Merve Dizdar yeni dizisi Faro ile ekranlara dönüyor

 

Merve Dizdar, Blutv’de yayınlanacak olan dizi ile izleyiciyle bir araya geliyor.

Diziyi Yunus Ozan Korkut, Mustafa Memişoğlu’yla beraber yazıyor.

Çekimleri ekim ayında Adana’da başlayacak olan dizide Merve Dizdar “Tansu” rolüne hayat verecek. Üç başrollü dizinin diğer oyuncusu ise Berkay Ateş.

Yunus Ozan Korkut’un aynı zamanda yöneteceği dizinin yapımcılığını 7 yıl çalıştığı Ay Yapım’dan ayrılan ve FARO adlı oluşuma ortak olan Yamaç Okur üstleniyor.

Okur geçen ay yaptığı paylaşımda “FARO macerası yakında başlıyor. Filmler ve dizilerle dolu dolu 7 yıl Ay Yapım, 8 yıl Bulut Film yolculuğundan sonra yapımcılığa ortaklarından birisi olduğum FARO bünyesinde devam edeceğim. Televizyon, dijital ve sinemada nitelikli özel işler üretmeye devam edeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

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