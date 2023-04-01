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Mescid-i Aksa’da büyük gerilim

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Filistinli gruplar, Mescid-i Aksa kapısında Filistinli bir gencin öldürülmesine tepki gösterdi.
Mescid-i Aksa’da büyük gerilim

Filistinli gruplar, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa yakınlarında bir Filistinliyi öldürmesi ve Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatmasına tepki gösterdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın girişinde İsrail güçlerinin gece saatlerinde bir Filistinliyi öldürmesi ve Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatması üzerine Filistinli gruplar yazılı açıklamalar yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, “Düşman ordusunun Mescid-i Aksa’nın kapılarından birinde Filistinli bir genci öldürmesi, işgalcilerin halkımıza ve kutsal değerlerimize karşı yürüttüğü din savaşının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Fetih Hareketi yöneticilerinden Munzir el-Hayik de Hamursuz (Pesah) Bayramı öncesinde Mescid-i Aksa gönüllü muhafızları olarak bilinen Murabıtların terörize edildiğini belirterek, ayrıca fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa’ya baskın yapıp Talmud ayinleri düzenlemesine imkan sağlandığına dikkati çekti.

Filistin’in Kurtuluşu için Demokratik Cephe’den yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattığı, Filistinlilere yönelik şiddet uyguladığı ve bazılarını gözaltına aldığı vurgulanarak, “Siyonizmin halkımıza yönelik saldırıları tehlikeli bir biçimde artıyor ve halkı kışkırtıyor” ifadelerine yer verildi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

İsrail güçleri, gece saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya açılan Silsile Kapısı'nda bir Filistinliyi kimlik kontrolü yapan İsrail polislerden birinin silahını alma girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürmüştü.

İsrail polisi, öldürülen kişinin Necef Çölü bölgesindeki Hura beldesinden 26 yaşındaki bir Filistinli olduğunu bildirmişti.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'nın girişlerinden Kattanin Kapısı'ndaki Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, Filistinlileri copla darbederek buradaki kahvehaneye ait malzemelere zarar vermişti.

Mescid-i Aksa’yı bir süre giriş ve çıkışa kapatan İsrail güçleri daha sonra Aksa'nın kapılarını tekrar açmıştı. 

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