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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor!

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Hava sıcaklığının çarşamba gününden itibaren 4 derece düşmesi ve hafta sonu yağmur bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor!

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre Cumartesi öğleden sonra ve pazar sabah saatleri sağanak yağmurlu geçecek. Periyod boyunca genellikle 18-21 derece dolaylarında seyredecek hava sıcaklığı ise çarşamba ve perşembe günleri 14-17 derece dolaylarına düşecek.

Periyodun ilk gününde bölge, yüksek basınç sistemi, periyodun kalan günlerinde ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün bulutlu; çarşamba ve perşembe sağanak yağmurlu; cuma parçalı ve az bulutlu; hafta sonu ise parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Havanın 27 Ocak Pazartesi günü de açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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