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SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

Meteoroloji Dairesi: 12.00 -16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmamalı

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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyredeceğine işaret ederek, 12.00 -16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmamasını tavsiye etti.
Meteoroloji Dairesi: 12.00 -16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmamalı

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada bugünden başlayarak 7 gün boyunca KKTC’yi sıcak hava dalgasının etkilemeye devam edeceği; hava sıcaklığının iç kesimlerde 42-45; sahillerde ise 37-40 santigrat derece dolaylarında seyredeceği belirtildi.

Açıklamada, “Sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek, arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları, özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00 -16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edilir” denildi.

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