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Meteoroloji Dairesi Sıcaklık Artacak

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Meteoroloji Dairesi Sıcaklık Artacak
Meteoroloji Dairesi Sıcaklık Artacak

Hava sıcaklığı hafta boyunca iç kesimlerde en yüksek 40 derece, sahillerde ise 35 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava yarın ve pazartesi açık ve az bulutlu, salı ve çarşamba günleri açık, perşembe ve cuma günlerinde de açık ve az bulutlu geçecek.

Açıklamada, rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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