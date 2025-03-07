Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı

Daire'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerreciklerinden kaynaklı hava kirliliği Pazar günü öğle saatlerine kadar etkili olacak.
Daire, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.
Daire'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerreciklerinden kaynaklı hava kirliliği Pazar günü öğle saatlerine kadar etkili olacak.
Daire, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.
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