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Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı

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Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerde sağanak yağışın beklendiğini, yer yer de fırtına görüleceğini duyurdu.
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre, KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava çok bulutlu ve yağmurlu zamanla gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklıkları kıyı kesimlerde 14-16 derece, iç kesimlerde ise 15-17 derece dolaylarında olacak.

FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

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