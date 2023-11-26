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Meteorolojiden şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

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Meteoroloji Dairesi yarın şiddetli yağış ve fırtına beklendiğinden vatandaşın tedbirli olmasını istedi.
Meteorolojiden şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

Konuyla ilgili açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer metrekareye 21-50 kg düşecek kadar kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi. Bugün öğle saatlerinde başlaması öngörülen kuvvetli yağışın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Denizlerde olacağı açıklanan fırtınanın yarın akşamdan itibaren şiddetini artıracağı ve rüzgarın güney ve batı yönlerden saatte 62-74 km kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

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