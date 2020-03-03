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Metin Feyzioğlu kolunu kırdı

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun kolunu kırdığı ortaya çıktı. İstanbul’da düşerek kolunu kıran Feyzioğlu buna karşılık programlarını iptal etmedi...
Metin Feyzioğlu kolunu kırdı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun kolunu kırdığı ortaya çıktı. İstanbul’da düşerek kolunu kıran Feyzioğlu buna karşılık programlarını iptal etmedi...

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun kolunu kırdığı ortaya çıktı. İstanbul’da düşerek kolunu kıran Feyzioğlu buna karşılık programlarını iptal etmedi.

TBB meslek için eğitim programını iptal etmeyen Feyzioğlu, sargılı koluyla çalışmalarına devam etti.

Feyzioğlu son paylaşımında, “Ankara’da meslek içi eğitim seminerindeyiz. İptal etmedik. Tam aksine vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır dedik. Görevimizi en iyi yapanlardan olmak adına çalışmaya devam ediyoruz. Her biri birer aslan parçası kahraman olan şehit evlatlarımızın mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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