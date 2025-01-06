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Microsoft, 2025'te yapay zeka için 80 milyar dolar harcayacak

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ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 2025 mali yılında yapay zeka destekli veri merkezleri oluşturmak için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
Microsoft, 2025'te yapay zeka için 80 milyar dolar harcayacak

Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, "Amerikan Yapay Zekası için Altın Fırsat" başlıklı blog yazısında, yapay zekanın bu çağın elektriği olduğunu ve gelecek 4 yılın Amerika'nın gelecek çeyrek yüzyıldaki ekonomik başarısının temelini oluşturabileceğini ifade etti.

Smith, yapay zekanın ekonominin her sektöründe inovasyonu teşvik etmeyi ve üretkenliği artırmayı vaat ettiğini, ABD'nin özellikle güçlü yönlerini iki katına çıkarması ve uluslararası alanda etkin bir şekilde ortaklık kurması halinde bu yeni teknoloji dalgasının ön saflarında yer almaya hazır olduğunu kaydetti.

Yatırımın yarıdan fazlası ABD'de yapılacak

ABD'nin özel sermaye yatırımları ve Amerikan şirketlerinin inovasyonları sayesinde küresel yapay zeka yarışına liderlik ettiğini aktaran Smith, Microsoft'un 2025 mali yılında yapay zeka modellerini eğitmek ve dünya çapında yapay zeka ile bulut tabanlı uygulamaları kullanmak amacıyla yapay zeka destekli veri merkezleri kurmak için yaklaşık 80 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını belirtti.

Smith, bu yatırımın yarısından fazlasının ABD'de yapılacağını, bunun ABD'ye olan bağlılıklarını ve Amerikan ekonomisine olan güvenlerini yansıttığını ifade etti.

ABD'nin en önemli kamu politikası önceliğinin özel sektörün rüzgarını arkasına alarak ilerlemeye devam edebilmesini sağlamak olması gerektiğini vurgulayan Smith, özel sektörün ağır düzenlemelerle yavaşlatılmaması gerektiğine işaret etti.

Smith, yapay zeka bileşenlerinin güvenliğini sağlarken şirketlerinin büyümesine ve müttefik ülkelere güvenilir tedarik sunmasına olanak tanıyan pragmatik bir ihracat politikasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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