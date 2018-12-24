Milli Mücadele ve Şehitleri Yakın Doğu Kolejinde Anıldı…

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde Yakın Doğu Kolejinde düzenlenen törenle anıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan anma töreninde, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tarih Öğretmenlerinden Mete Özsezer gerçekleştirdi. Özsezer konuşmasında, Milli Mücadele yıllarında Kıbrıslı Türklerin çektiği acılardan ve verdikleri mücadelelerden söz etti.

Gençlere seslenen Özsezer, nifak tohumları ekme niyetiyle değil, tarihten ders çıkararak geleceğe barış ve özgürlük yanlısı yaklaşılması gerektiğini ifade ederek, bu ülkenin var olması için bu kutsal davada canlarını ortaya koyan şehitlerinde unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Mete Özsezer sözlerinin sonunda, ne toprağımızdan, ne özgürlüğümüzden ne de bayrağımızdan asla vazgeçmemem vurgusu yaparak, aziz şehitleri rahmet ve saygıyla andı.

Anma töreni programı kapsamında müzik öğretmenlerinden Gümrah Alasya yönetiminde okul korosu marşlar seslendirdi. Tören öğrencilerin okudukları şiirlerle sona erdi.