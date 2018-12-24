  • BIST 91.839
  • Altın 214,992
  • Dolar 5,2948
  • Euro 6,0403
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Milli Mücadele ve Şehitleri Yakın Doğu Kolejinde Anıldı…

» »
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde Yakın Doğu Kolejinde düzenlenen törenle anıldı.
Milli Mücadele ve Şehitleri Yakın Doğu Kolejinde Anıldı…

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde Yakın Doğu Kolejinde düzenlenen törenle anıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre,   Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan anma töreninde, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tarih Öğretmenlerinden Mete Özsezer gerçekleştirdi. Özsezer konuşmasında, Milli Mücadele yıllarında Kıbrıslı Türklerin çektiği acılardan ve verdikleri mücadelelerden söz etti.

Gençlere seslenen Özsezer, nifak tohumları ekme niyetiyle değil, tarihten ders çıkararak geleceğe barış ve özgürlük yanlısı yaklaşılması gerektiğini ifade ederek, bu ülkenin var olması için bu kutsal davada canlarını ortaya koyan şehitlerinde unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Mete Özsezer sözlerinin sonunda, ne toprağımızdan, ne özgürlüğümüzden ne de bayrağımızdan asla vazgeçmemem vurgusu yaparak, aziz şehitleri rahmet ve saygıyla andı.

 

Anma töreni programı kapsamında müzik öğretmenlerinden Gümrah Alasya yönetiminde okul korosu marşlar seslendirdi. Tören öğrencilerin okudukları şiirlerle sona erdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenciler ile Velileri Eğlenceli Oyunlarla Bir Araya Geldi21 Aralık 2018 Cuma 12:25
  • İletişim ve Karşılıklı Anlayış, Tartışma Teknikleri ile Öğrenme-Öğretme Süreci Teknikleri Konuşuldu21 Aralık 2018 Cuma 11:05
  • YDÜ 4. Uluslararası Mersin Ressamlar Buluşması Resim Sempozyumu’nda Temsil Edildi20 Aralık 2018 Perşembe 12:09
  • Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf Yarışması'nın Seçici Kurulu Belirlendi19 Aralık 2018 Çarşamba 15:25
  • Koşucu; “Yaygın Beyin Hasarı En Çok Süratten Kaynaklanan Trafik Kazaları ile İş Kazaları Sonucu Meydana Gelmektedir.”18 Aralık 2018 Salı 13:45
  • Kardeş Kıskançlığını Önlemek Mümkün!17 Aralık 2018 Pazartesi 16:18
  • Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf Yarışması Düzenliyor17 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
  • Seymen Gülay Deniz Ve Eren Özuyanık World Junior Badminton Şampiyonasına Gitti…15 Aralık 2018 Cumartesi 12:38
  • Yakın Doğu Üniversitesi'nde Profesyonelleri Ağırlıyoruz Etkinliğinin İlk Konuğu Hüseyin Onurlu15 Aralık 2018 Cumartesi 12:33
  • Alışkanlıkların Etkileri ve İnternet Kullanımı Konusunda Yakın Doğu Koleji Öğrencilerine Bilgiler Verildi14 Aralık 2018 Cuma 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti