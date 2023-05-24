Mimoza Beach Hotel’de Eğlence Dolu Çocuk Şenliği Yapıldı  

21 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Çocuk Şenliği, Mimoza Beach Hotel’in havuz ve plaj alanına kurulu şişme oyun parkları, zıp zıp platform, bubble etkinliği, köpük partisi, yüz boyama ve Mickey

Mouse Maskot oyunlarının da yer aldığı birçok eğlenceli açık hava etkinliğine ev sahipliği yapan Mimoza Beach Hotelin profesyonel mutfağından çıkan birbirinden lezzetli yemeklerinin servis edildiği standlarda çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendiler.

Özel olarak tasarlanmış bir çok aktivitenin yer aldığı şenlikte etkinlikliklere katılan çocuklar, aileleri ile birlikte hem iyi vakit geçirdiler hem de unutulmaz bir hafta sonu tatili yaşadılar.

Açık havada, döner, mangal, pamuk şekeri, bardak mısır ve patates şiş gibi birçok farklı lezzet servis edilirken, zengin A la Carte menüsü ile de Mimoza Beach Hotel misafirleri keyifli bir lezzet turu yaşadılar.

Mimoza Beach Hotel Müdürü Oytun Çorba; şenlikle ilgili olarak şunları aktardı;

“Gazimağusa’nın en güzel sahilindeki eşsiz konumu; havuz, güneş ve masmavi berrak denizi olan ipeksi kum plajı keyfinin bir arada yaşanabildiği ve her sezon yerli yabancı misafirlerin tercihi ettiği bir otel olarak, yaza özel bir karşılama şenliği düzenlemek istedik. Uzun zamandır düşündüğümüz çocuklara yönelik bir etkinlik yapmaktı ve geçtiğimiz hafta sonu Çocuk Şenliği adı ile güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Otelimizin konumu, günübirlik ve konaklayan misafirlerimizin çocukları ile birlikte katılabileceği bir şenlik düzenlememize olanak sağladı. Açık havada düzenlediğimiz şenlik alanında, eğlenceli aktivitileri yapabilecekleri oyun alanları kurduk, yiyecek içecek standlarımızla da çocuklarımızın en sevdiği lezzetleri bir arada sunduk. Havuzun ve denizin tadını çıkaran çocuklar, aileleri ile keyifli bir hafta sonu geçirdi. Olumlu geri dönüşler almaktan da son derece memnunuz, ekibimizle birlikte güzel bir hizmet vermenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadık. Bu tarz etkinliklerimizi yaz sezonu boyunca devam ettireceğimizi de söylebilirim.” dedi.