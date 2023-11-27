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SON DAKİKA3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktı

Mısır: Gazze'de insani aranın uzatılması için anlaşma yakın

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Mısırlı, Katarlı ve ABD'li müzakereciler Gazze'de bugün sona erecek olan insani aranın uzatılması konusunda anlaşmaya yakınlar ancak hala uzatmanın süresini ve bu uzatma kapsamında hangi mahkumların serbest bırakılacağını tartışıyorlar.
Mısır: Gazze'de insani aranın uzatılması için anlaşma yakın

Kaynaklar,  Hamas'ın dört günlük bir uzatma istediğini, İsrail'in ise günlük uzatmalar istediğini ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması konusunda müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

İsrailli bir yetkili daha önce İsrail'in, serbest bırakılan her 10 rehine için fazladan bir gün ateşkes yapmayı ve her seferinde üç kat daha fazla Filistinliyi serbest bırakmayı kabul edeceği yönündeki tutumunu yineledi.

Yetkili, ek gün sayısının beşle sınırlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Ateşkes görüşmelerine aşina olan Filistinli bir yetkili, hem Hamas'ın hem de İsrail'in çatışmalara ara verilmesi yönündeki taleplere olumlu bir tutum sergilediğini ancak "henüz nihai bir karara varılmadığını" ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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