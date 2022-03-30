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Mısır Genelkurmay Başkanı, Anastasiadis ve Zervakis’le Görüştü

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Mısır Genelkurmay Başkanı, Anastasiadis ve Zervakis’le Görüştü
Mısır Genelkurmay Başkanı, Anastasiadis ve Zervakis’le Görüştü

Mısır Genelkurmay Başkanı Osama Askar’ın, beraberindeki askerî heyetle 28 Mart Pazartesi günü başladığı Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis ile bir araya geldi.

Fileleftheros’un haberine göre, Anastasiadis, Askar’la Rum Başkanlık Sarayı’nda yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Ukrayna’daki mevcut gelişmelerle bölgedeki güvenlik ve istikrar konularının ele alındı. Görüşmeye, Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve RMMO Komutanı Korgeneral Zervakis de katıldı. Osama Askar, görüşmenin ardından RMMO Genelkurmay Başkanlığı’nda Zervakis’le baş başa görüşme yaptı.

Askar, Zervakis’le görüşmesinde RMMO’nun misyonu, harekât kabiliyeti ve karşı karşıya bulunduğu meydan okumalar hakkında da bilgilendirme yaptı. Rum ve Mısır askerî heyetleri toplantısında ise iki taraf arasındaki savunma işbirliği askerî düzeyde gözden geçirildi.

Bu çerçevede iki ülkenin karşı karşıya bulunduğu ortak meydan okumalar tanımlandı. Gerek Güney Kıbrıs-Mısır arasındaki ikili Savuma İşbirliği Programı, gerek Yunanistan’ın da dahil olduğu üçlü işbirliği kapsamındaki diğer ortak konularda işbirliğini daha da derinleştirme niyeti ortaya konuldu.

Yunan Askerî Mezarlığı’nı ziyaret eden Asker, mezarlığın ve mezarlıkta yer alan Noratlas tipi uçağın tarihçesi hakkında bilgi aldı, çelenk koydu.

Gazete 1 Nisan’a kadar Güney Kıbrıs’ta kalacak Askar ve beraberindekilerin RMMO komutanlık ve birliklerindeki harekât faaliyetlerini izleyeceğini, Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret edeceğini yazdı.

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