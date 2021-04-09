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Mısır'da arkeologlar kumların altına gömülü 'kayıp altın şehri' keşfetti

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Mısır'da arkeologlar Lüksor Antik Şehri yakınlarında ülke tarihinin "en büyük ikinci" arkeolojik keşfinin yapıldığını açıkladı.
Mısır'da arkeologlar kumların altına gömülü 'kayıp altın şehri' keşfetti

Mısır'da arkeologlar Lüksor Antik Şehri yakınlarında ülke tarihinin "en büyük ikinci" arkeolojik keşfinin yapıldığını açıkladı.

Gün yüzüne çıkarılan antik sit alanının 3 bin yıl önce hüküm süren III. Amenhotep'in "altın dönemine" ait olduğu belirtildi.

Mısır'ın en tanınmış arkeologlarından ve eski Kültür Bakanı Zahi Hawass, içinde Krallar Vadisi'nin de yer aldığı "kaybolan altın site"nin keşfedildiğini duyurdu. "Kumlar altında kaybolmuş şehri bulduk" diyen arkeoloji ekibinin başkanı Hawass, "Birçok yabancı ekip bu şehri aradı ama asla bulamadı" ifadelerini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde Mısır Arkeolojisi ve Sanatı profesörlerinden Betsy Bryan da keşfi "Tutankamon'un mezarının bulunmasından sonra yapılmış en büyük arkeolojik keşif" olarak tanımladı.

2020 yılının ekim ayında başlayan kazı çalışmaları başkent Kahire'nin 500 km güneyinde gerçekleştiriliyor. Bir anda çamurdan tuğlaların dört bir yandan ortaya çıkmaya başladığını belirten arama ekibi, şehrin bozulmadan saklı kaldığını ve duvarlarının neredeyse tamamının ayakta olduğunu ifade etti.

"Hazinelerle dolu mezarlar"

7 aylık kazı çalışmaları sonrasında çömlek depoları, ekmek fırını, yaşam ve çalışma alanları da dahil birçok mahalle gün yüzüne çıkarıldı.

Fırat Nehri'nden Sudan'a kadar yayılan bir bölgede hüküm süren III. Amenhotep'in milattan önce 1354'te öldüğü sanılıyor. 40 yıla yakın tahtta kalan hükümdarın dönemi, imparatorluğun en ihtişamlı zamanına denk geliyor. Bu yüzden de araştırma ekibi, içleri hazinelerle dolu mezarlar keşfetmeyi umuyor.

2011'deki Arap Baharı nedeniyle siyasi bir istikrarsızlık döneminden geçen Mısır'ın en önemli gelir kaynaklarından turizm büyük darbe almıştı. Bu sebeple ülke özellikle antik keşifleri ön plana çıkararak turistleri ülkeye yeniden çekme arayışında.

Geçen hafta ülke, "Firavunların Altın Geçidi" adlı dev etkinlikte başkent Kahire'nin ortasından mumyalanmış dört kraliçe ve 18 kralı geçirerek Gize'deki yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne nakletmişti. 22 mumya arasında III. Amenhotep ve eşi Kraliçe Tiye de bulunuyordu.

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