MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda önce yangın, ardından patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, 5 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), patlamada 5 işçinin şehit olduğunu duyurdu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.

Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor.