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Motosiklet kazasında yaralanan Yazgım Karakurt için kan aranıyor

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Motosiklet kazasında yaralanan Yazgım Karakurt için kan aranıyor
Motosiklet kazasında yaralanan Yazgım Karakurt için kan aranıyor

Motosiklet  kazasında yaralanan Yazgım Karakurt için kan aranıyor

Bu sabah meydana gelen kazada ağır yalaranan ve yoğun bakım ünitesine kaldırılan Yazgım Karakurt için acil (A-) kana ihtiyaç olduğu belirtlildi.

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