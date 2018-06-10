Motosiklet kazasında yaralanan Yazgım Karakurt için kan aranıyor
Bu sabah meydana gelen kazada ağır yalaranan ve yoğun bakım ünitesine kaldırılan Yazgım Karakurt için acil (A-) kana ihtiyaç olduğu belirtlildi.
Motosiklet kazasında yaralanan Yazgım Karakurt için kan aranıyor
Bu sabah meydana gelen kazada ağır yalaranan ve yoğun bakım ünitesine kaldırılan Yazgım Karakurt için acil (A-) kana ihtiyaç olduğu belirtlildi.
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