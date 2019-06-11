Muhammad Fazilov İle Murod Fazilov’un resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı

Özbekistanlı iki kardeş ressam Muhammad Fazilov ile Murod Fazilov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve 35 eserinden oluşan Resim Sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu başta olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ile misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Grafik Sanatında Yapılan Eserler Benzeri Olmayan Özellikler Taşıyor…

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Özbekistan’ın iki ünlü ressam kardeşin hazırladıkları 35 eserin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne hediye edileceğini söyledi.

Özbekistan’ın Türk Cumhuriyetleri arasında Türkiye’den sonra ikinci sırada geldiğini belirten Prof. Dr. Sadıkoğlu, Özbekistan’ın bilim, kültür, sanat ve tarihe büyük katkıları olduğunu anlattı. Prof. Dr. Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin verdiği Alasya Ödülleri çerçevesinde belirlenen ödül isimlerinin bugünkü Özbekistan’dan olduğunu belirterek El Burini ile Mimar Sinan Örneğini anlattı.

Prof. Dr. Sadıkoğlu, “998 yılında bugünkü Özbekistan’la Türkmenistan sınırında birinin yaşı 28 diğerininse yaşı 18 olan iki arkadaş mektuplaşır. Yıldızlar sistemi içerisinde başka bir güneş sistemi var mı yoksa biz yalnız mıyız? sorusunu ünlü matematikçi, fizikçi, astronom, psikolog El Burini, psikoloji, sosyal bilimler, matematik, müzik teorisine büyük katkısı olan bir dünya dehası İbn-i Sina’ya sorar. Bu sorunun kesin cevabı yoktur. Özbekistan ve diğer Orta Asya topraklarında dünyaya armağan edilmiş yaşayan insanların yaptıkları sanat kültür eserleri bugünkü sanatçıların eserlerin gelişmesine büyük katkısı olmuştur” dedi.

İki kardeş ressamın Özbekistan’da farklı bölgelerde yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, yaptıkları grafik sanatı eserlerinin tek olduğunu ve eserlerinin dünya müzelerindeki koleksiyonlarda yer aldığını söyledi. Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Özel renkler ve boyalar kullanarak tekrarı olmayan eserler yapıyorlar. Yeni teknikler bularak resim sanatına büyük katkılar koyuyorlar. Grafik eserlerden oluşan sergiyi izleyeceğiz” diye konuştu.

Bakan Dr. Sucuoğlu: “Yakın Doğu Üniversitesi Adım Attığı Her Alanda Liderliğe Ulaşıyor…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nde üçüncü sergi açılışında bulunduğunu dile getirerek bunun büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesinin her alanda başarı gösterdiğini ve liderliği göğüslediğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, “Yakın Doğu ailesine teşekkür etmek gerekiyor. Hangi konuya el atılsa liderliğe oynanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa şampiyonluklarını ülkeye kazandırdı. Şimdi de Türkî Cumhuriyetlerden gelen sanatçıların hazırladığı sergi ve resim ile dünyanın en büyük ve en zengin müzesi oluşturuluyor. Özellikle üniversitenin son dönemlerde bilimsel yayınlar ile Türkiye de ilk üç sıraya girmesi isterse yapılabileceğini gösteriyor. Kültürel anlamda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki ambargoyu delen anlamlı bir adım atılıyor. Buraya gelen ve temsiliyet gösteren ülkelerin sanatçılarının resimlerinin sergilenmesi ülkemizin tanınması açısından önemli bir katkı” şekliden konuştu.

Büyük bir mutlulukla bu tür etkinliklere katkı koyacağını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin rakipsiz bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki varlığını sürdüreceğine inanç belirterek sözlerini noktaladı.

“Gümüş Anahtar Onur Ödülü” Verildi…

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Muhammad Fazilov ile Murod Fazilov’a “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk Halklarının Dostluk ve Kardeşlik Bağlarını Güçlendirecek…”

Ödül takdiminin ardından konuşan sanatçı Muhammad Fazilov ise, “İki kardeş olarak grafik eserlerimizin sergilendiği kişisel sergimizi sizinle birlikte açıyoruz. Sanat, sadece bireyleri değil halkları birbirine kavuşturan vesiledir. Sergide yer alan her bir eser uzun yılların tecrübelerinin felsefi yansıtmalarını, insanlığın maddi ve manevi deneyimlerini içeriyor. Tarihsel bir anlamı olan serginin aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında yer alacak olması Türk halklarının dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek, bütünlüğünü sağlayacak. Dr. Suat Günsel tarafından başlatılan bu misyonun amacına katkı koyacağımız için mutluluk duyuyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz” sözlerini kullandı.

Sergi Gezildi…

Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Enstalasyonlar, video sanatı, grafik ve resimsel eserlerde, İnsan-Dünya-Evren ilişkisinin yaratıcı bir şekilde resmedildiği sergi, 21 Haziran 2019 tarihine kadar 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.