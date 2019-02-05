  • BIST 102.997
  • Altın 219,666
  • Dolar 5,2076
  • Euro 5,9473
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

“Mülkiyet hakkı güçlü bir silah”

» »
Rum Lider Nikos Anastasiadis, mülkiyet hakkının, ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığı için güçlü bir silahı teşkil ettiğini belirtti.
“Mülkiyet hakkı güçlü bir silah”

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu açıklamayı, “Mağusa bölgesindeki” Tapu Dairesi ve Şehircilik Planlama Dairesi’nin açılışında, Rum İçişleri Bakanı Konstaninos Petridis tarafından okunan açılış konuşmasında yaptığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, mülkiyet hakkının garanti altında olduğunu ve bunun, ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığını kazanması için güçlü bir silahı teşkil ettiğini ifade etti.

Anastasiadis,  Mağusa bölgesine inşa edilen bu yeni binaların, bölge vatandaşları için gerekli olduğunu, bunların sadece günlük yaşamdaki kritik alanlara hizmet etmeyeceğini, “işgal altındaki vatanla, kritik duygusal halkayı da teşkil edeceğini savundu.

Anastasiadis, “Türk işgalinin, Mağusa bölgesinden toprak koparmış, hayalet şehir yaratmış olabileceğini ancak bölgenin işleyiş mekanizmalarını hiçbir şekilde yok etmeyi başaramadığını” ileri sürdü. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiades - Tsipra görüşmeleri sona erdi30 Ocak 2019 Çarşamba 13:50
  • “MEB’in Türk kışkırtmalarına karşı zırhlandırıldığı söylemi hikaye”30 Ocak 2019 Çarşamba 13:28
  • Kıbrıslı Türk yazarın çocuk kitabı Rum Eğitim Bakanlığı yarışmasına alınmadı30 Ocak 2019 Çarşamba 13:02
  • Yanmış olarak bulunmuştu: Cinayete kurban gitmiş30 Ocak 2019 Çarşamba 13:00
  • Üç polis, insanlık dışı muameleden mahkemelik29 Ocak 2019 Salı 13:47
  • İngiltere’de kaybedilen hellim ticari markası Avrupa’da da tehlikede29 Ocak 2019 Salı 13:34
  • Barbaros Sismik Araştırma Gemisi’nin 9’uncu parselde olduğu iddiası29 Ocak 2019 Salı 13:00
  • Afrodit'i Mısır'a bağlayacak olan antlaşma onaylandı29 Ocak 2019 Salı 10:54
  • Gülme gazı ve uyuşturucu madde ele geçirildi28 Ocak 2019 Pazartesi 12:45
  • Mısır Meclisi Komitesi Afrodit”İ Mısır’a bağlayacak boru hattı antlaşmasını onadı28 Ocak 2019 Pazartesi 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti