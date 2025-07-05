Mülkiyet tutuklamaları... "Guterres Hristodulidis’i ortada bıraktı"

Alithia gazetesi, “Guterres Hristodulidis’i Ortada Bıraktı... BM Genel Sekreteri Gasp Tutuklamalarına Siyasi Boyut Kazandırıyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, "Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili raporlarından, tarafların 16-17 Temmuz’da yapılacak gayri resmi beşli toplantıya herhangi bir ilerleme sağlanmadan gideceği" sonucunun çıktığını ayrıca Hristoduludis'in bu konudaki iddialarını yalanladığını vurguladı.

Gazete, Guterres’in 12 Aralık 2024-11 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan BM Barış Gücü (UNFICYP) raporu taslağında, siyasi gerilimin KKTC’deki Rum mallarının sahiplerinden izin alınmadan satılması veya ticaretinin yapılması suçlamasıyla tutuklanan kişiler yüzünden arttığını kaydettiğini belirtti.

-"Tatar'ın mektupları işe yaradı"

Guterres’in bu konuya değinmesinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kamuoyu önünde yaptığı açıklamaların ve Guterres’e gönderdiği mektupların işe yaradığını gösterdiğini kaydeden gazete, bununla birlikte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, yürütmenin yargıya müdahale edemeyeceği konusunda Guterres ile hemfikir olduğu söyleminin yalanlandığını yazdı.

Gazete, Guterres’in rapor taslağında, son 6 ay içerisinde ciddi bir güvenlik sorunu yaşanmamasından ötürü memnuniyet belirttiğini; ancak bu sükunetin ilerleme kaydedilmiş gibi algılanmaması gerektiğini ifade ettiğini yazdı.

Rapor taslağında, daha derin konular olan askeri ve siyasi problemlere mücadele için çok az şey yapıldığına işaret eden Guterres, ara bölge içerisinin ve çevresinin askerden arındırılması ile gerginliğin azaltılması konusundaki öğütlerin görmezden gelindiğini belirtti.

Habere göre Guterres, Pile konusundaki anlaşmanın yürürlüğe girmemesinin ve Maraş’taki durumun endişe verici olduğunu ifade ederken, Cenevre’de uzlaşıya varılan konular arasında bulunan Yeşil Hat Tüzüğü’nün tam olarak uygulanması ve 4 yeni geçiş kapısı açılmasının, atılması gereken adımlar olduğunu kaydetti.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi “Rum Tarafına Gaspçılar Konusunda Sorumluluk Yüklüyor... BMGS: Müzakerelerin Yeniden Başlaması Perspektifini Tehlikeye Atan Tek Taraflı Eylemlere Hayır”

Haravgi gazetesi: “BMGS: Tek Taraflı Eylemlere Son Verin, Müzakerelerin Yeniden Başlaması Tehlikede”

Politis gazetesi: “Taraflar İçin Durumu İdare Ediyor... BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Sorunuyla İlgili Raporu”.