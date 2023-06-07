  • BIST 5.596,17
  • Altın 1456.329
  • Dolar 23.1161
  • Euro 24.7526
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKADiyarbakır sallandı... Korkutan deprem

Murat Şenkul’dan merkezi idareye uyarı: Kaçış Yolu üzerindeki tarihi değirmenin yıkılma tehlikesi var

» »
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kaçış Yolu üzerinde bulunan tarihi değirmenin yıkılma tehlikesi olduğuna vurgu yaparak, “Umarım merkezi idare bu özel yapının restorasyonunu gündemine alır” dedi.
Murat Şenkul’dan merkezi idareye uyarı: Kaçış Yolu üzerindeki tarihi değirmenin yıkılma tehlikesi var

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, Boğazyolu Caddesi’ni (Kaçış Yolu) ışıklandırmışken, yol üzerinde bulunan tarihi değirmeni de ışıklandırdıklarını belirterek, “Sonucu görünce iyi ki yapmışız diyoruz” dedi.

Söz konusu özel yapının yıkılma tehlikesi olduğuna dikkat çeken Şenkul, “Umarım merkezi idare bu özel yapının restorasyonunu gündemine alır” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı04 Haziran 2023 Pazar 13:38
  • Çocuk Şenliği rengarenk sahnelerle tamamlandı04 Haziran 2023 Pazar 11:09
  • Girne'de Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu Ve Sarhoşluk04 Haziran 2023 Pazar 09:50
  • Başman : UBP tüm kadroları ile bir bütün halinde sahadadır03 Haziran 2023 Cumartesi 14:34
  • Girne'de Kumarhane Denetimi! 10 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı03 Haziran 2023 Cumartesi 13:51
  • Girne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir evin bahçesine daldı: 5 kişi yaralandı03 Haziran 2023 Cumartesi 13:03
  • Şenkul, 'münhalsiz' personel alımı yaptığı yönündeki iddiaları yanıtladı03 Haziran 2023 Cumartesi 09:05
  • Sahte Evrak!02 Haziran 2023 Cuma 10:07
  • Girne Belediyesi, Kordonboyu stantlarını hizmete açıyor01 Haziran 2023 Perşembe 18:19
  • TMT Derneği: Girne’ye bayrak dikemeyeceksiniz...01 Haziran 2023 Perşembe 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti