Murat Şenkul’dan merkezi idareye uyarı: Kaçış Yolu üzerindeki tarihi değirmenin yıkılma tehlikesi var

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Girne Belediye Başkanı Şenkul, Boğazyolu Caddesi’ni (Kaçış Yolu) ışıklandırmışken, yol üzerinde bulunan tarihi değirmeni de ışıklandırdıklarını belirterek, “Sonucu görünce iyi ki yapmışız diyoruz” dedi.
Söz konusu özel yapının yıkılma tehlikesi olduğuna dikkat çeken Şenkul, “Umarım merkezi idare bu özel yapının restorasyonunu gündemine alır” ifadelerini kullandı.
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