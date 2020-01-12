  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Müzik yapılmasının engellenmesi gibi bir durum söz konusau değildir

» »
Müzik yapılmasının engellenmesi gibi bir durum söz konusau değildir
Müzik yapılmasının engellenmesi gibi bir durum söz konusau değildir

Girne Belediyesinden açıklama:

Girne Ziya Rızkı Caddesinde ses yükseltici ile müzik yayını yapan Mehmet Acar’ın müzik yapmasının engellendiğine yönelik çıkan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl bölge esnafının şikayeti üzerine Mehmet Acar ses seviyesinin yüksekliği konusunda uyarılmış ve ses seviyesi kendisi tarafından düşürülmüştür.

Bölge esnafı yapılan tüm uyarılara rağmen Mehmet Acar’ın bölgede yüksek sesle müzik yayını yapmaya devam ettiği ve adı edilen kişiyi kendi dükkanlarının önünde istemedikleri yönünde geçtiğimiz günlerde belediyeye yazılı bir şikayette bulunmuştur.

Mehmet Acar’a söz konusu durum aktarılmış ve bölgede bir huzursuzluk yaşanmaması için belirlenecek başka bir yerde müzik yapmasına yardımcı olunacağı kendisine söylenmiştir.

Mehmet Acar’ın müzik yapmasının engellenmesi gibi bir durum yoktur. Mehmet Acar, uzlaşılacak başka bir noktada müzik yapabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esentepe yakınlarında öğrencileri taşıyan minibüs devrildi07 Ocak 2020 Salı 20:13
  • Girne Belediyesi Çocuk Meclisi oluşturuldu07 Ocak 2020 Salı 17:06
  • Üstel: Liman içindeki kargaşaya da son verilecek!05 Ocak 2020 Pazar 15:13
  • Girne’de Kadına Tecavüz İddiası04 Ocak 2020 Cumartesi 12:45
  • Girne Belediyesi su taşkınlarıyla ilgili mücadeleye devam edildiğini bildirdi03 Ocak 2020 Cuma 11:47
  • Girne Kızılay Şubesi’nden SOS Gençlik Evi’nde bağış30 Aralık 2019 Pazartesi 18:13
  • Hastanedeki çocuklara yeni yıl süprizi27 Aralık 2019 Cuma 13:55
  • Girne Belediye Başkanı Güngördü, Çarşamba Pazarı esnafı ile vatandaşların yeni yılını kutladı26 Aralık 2019 Perşembe 17:47
  • Çatalköy Belediyesi’nin “Bir Oyuncak Bir Gülücük” projesi tamamlandı26 Aralık 2019 Perşembe 14:37
  • Güngördü’ye özel misafirlerinden yeni yıl ziyareti23 Aralık 2019 Pazartesi 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti