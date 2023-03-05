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“Müzisyenler”, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki açık hava sahnesinde yerini aldı

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Kıbrıs ModernSanat Müzesi’nin bire bir ölçekli bronz heykelleri “Müzisyenler”, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki açık hava sahnesinde yerini aldı
“Müzisyenler”, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki açık hava sahnesinde yerini aldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bire bir ölçekli bronz heykelleri “Müzisyenler”, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki açık hava sahnesinde yerini aldı

Ev sahipliği yaptığı anıt heykellerle açık hava müzesi görünümünde olan Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, açılışı yapılan yeni heykellerle sanatla bütünleşmeye devam ediyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının imzasını taşıyan ve keman, gitar ve saksafon taşıyan müzisyenleri bir araya getiren “Müzisyenler” de Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki açık hava sahnesinde yerlerini aldı. Bire bir ölçekli Müzisyenler heykelleri ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan heykellerin sayısı ise 150’yi aştı.

KKTC sokaklarını süsleyen heykeller ve müzelerde sergilenen anıt heykeller de eklendiğinde Yakın Doğu Üniversitesi Heykel Atölyesinin tamamladığı heykellerin sayısı 500’ün üzerine çıkıyor. Farklı alanlarda boy gösteren heykeller, sanatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde günlük hayatın bir parçası haline getiriyor.

Sanat, spor, müzik...

Hürriyet Anıtı, Haberciler Anıtı ve Teknoloji Avcısı Anıtı gibi dikkat çeken eserlerin yanı sıra, rektörlük binasını çevreleyen ve 14 Türk ülkesini simgeleyen 30 bronz heykel, voleybol, basketbol, golf gibi sporları yapan sporcuları simgeleyen heykeller ve dünyanın farklı kültürlerini simgeleyen pek çok figürün bir araya geldiği Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki açık hava sahnelerinde de artık “Müzisyenler” ziyaretçilerini selamlayacak.

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Sanatla dolu bir kampüs yaşamı

Açık alanlarında sergilenen heykelleri, hemen her kapalı alanda duvarları süsleyen ilgi çekici sanat eserleri ve farklı sergi alanlarında düzenli olarak açılan sergileri ile başta öğrencileri olmak üzere her kesime sanatla dolu bir kampüs yaşamı sunan Yakın Doğu Üniversitesi, kampüs içerisinde ve dışında yer alan müzeleri ile de ülkenin kültür sanat atmosferine büyük bir değer katıyor. Üstelik, tüm KKTC vatandaşları ile Yakın Doğu Oluşumu okullarında eğitim alan tüm öğrenciler ve Oluşum kurumlarında çalışan herkes, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi’ni ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor. Ayrıca KKTC’de eğitim gören öğrenciler ile KKTC’de turist olarak bulunan 18 yaş altındakiler de tüm müzeleri yine yüzde 50 indirimli gezebiliyor.

 

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