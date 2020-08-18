NASA, Dünya'nın Manyetik Alanındaki Çökmenin Büyüdüğünü Açıkladı

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre Güney Atlantik Anomalisi'ndeki manyetik alan zayıflığının büyüdüğü bildirildi. Açıklamalara göre söz konusu çökme, batıya doğru ilerliyor.

Dünya ve çevresini incelemeye devam eden NASA’dan bilim insanları, Güney Amerika kıtası ile Atlantik Okyanusu’nun güneyinde Dünya’nın manyetik alanının zayıfladığını tespit ettiler. Bilim insanlarının açıklamalarına göre Güney Atlantik Anomalisi (SAA) olarak bilinen bölgesel zayıflama, batıya doğru hareket ediyor.

Yıldızımız Güneş, Dünya’ya ısı ve ışık dışında yüklü parçacıklar da gönderir. Dünya’nın manyetik alanı ise bu yüklü parçacıkların gezegenimize ulaşmasını engelleyerek yaşamı mümkün kılar. Yüklü parçacıkların Dünya’ya ulaşması hem yaşamı tehdit eder, hem de günümüz medeniyetini mümkün kılan elektronik cihazların sorunsuz çalışmasını engeller.

Bilim insanlarının açıklamalarına göre manyetik alanda ortaya çıkan söz konusu ‘çökme’, güneş rüzgarlarının Dünya’nın manyetik alanı sayesinde oluşan Van Allen Kuşakları’nı deforme etmesiyle ortaya çıktı.

Goddard Jeodezi ve Jeofizik Laboratuvarı'ndan jeofizikçi ve matematikçi Weijia Kuang, “Ters polariteye sahip bir alan, Güney Atlantik Anomalisi olarak bilinen bölgede hızla büyüdü. Bu nedenle söz konusu bölgedeki (manyetik) yoğunluk çevresine göre ciddi şekilde az.” diyerek bölgenin bir manyetik zayıflık oluşturduğunu ifade etti.