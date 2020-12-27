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NASA'dan bilim insanı: "Uzaylılar sayesinde başka gezegenlerde yaşayabiliriz"

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NASA'dan bilim insanı: "Uzaylılar sayesinde başka gezegenlerde yaşayabiliriz"iz"
NASA'dan bilim insanı: "Uzaylılar sayesinde başka gezegenlerde yaşayabiliriz"

İnsanların, son derece sert koşullar nedeniyle diğer gezegenlerde yaşaması mümkün görünmüyor. Ancak uzay ajansının baş bilim insanı Dr. James Green'e göre uzaylıları bulmak, insanların Dünya dışında hayatta kalması ve Samanyolu'ndaki başka gezegenlerde yaşaması için yeni yollar ortaya koyabilir.

Dr. Green, bu sayede astronotların, Dünya dışı yaşamı keşfedebileceği Mars gibi gezegenlerde yaşayabilmek için genetik mühendisliği çalışmaları yapabileceğini söyledi.

Gravity Assist isimli podcast yayınında konuşan fizikçi, "Bizimkinden tamamen farklı bir ortamda yaşayan ve büyüyen bir mikrobiyal yaşama bakacağız. Onlar bu zorlu ortamlarda yaşayabilmek için mekanizmalar geliştirdi, bunu nasıl yaptıklarını bilmek isteriz" dedi ve ekledi:

“Böylece bizim de bunu başarmamız mümkün olabilir. Eğer bunu çözebilirsek, DNA yapımızdaki yeni değişiklikleri kullanarak yaşayabilme ve büyüyebilme olanağı elde ederiz. belki diğer yaşam formlarının yaptığı da budur. O zaman galaksinin istediğimiz herhangi bir yerine gidebiliriz, yani, bu her kapıyı açar.”

Fizikçi, insanlığın Mars'a yönelik keşif çalışmalarını da şöyle değerlendirdi:

“Mars'a gitmek istiyoruz, oradaki ortamı kullanabilmek istiyoruz. Yani orada bulunan su kaynaklarını arayacağız. Mars'ta bol miktarda su var, buzda hapsolmuş. Ama biliyorsunuz, onu nasıl çıkaracağımızı, eriteceğimizi ve kullanacağımızı biliyoruz.

Elbette, su bir atmosfer yaratmak için önemlidir çünkü onunla hidrojeni kırabilir ve oksijeni tutabilirsiniz. Tabii oksijene ihtiyacımız var, bu da çok kritik.”

Daily Star'a konuşan Nobel Ödüllü Astrofizikçi Dr. Michel Mayor da NASA'nın Mars'taki insanlı göreviyle uzaydaki yaşam örneklerini Dünya'ya getireceğini öne sürmüştü.

Bilim insanı, Temmuz ayında, Kızıl Gezegen'deki yaşam avını "Kesinlikle harika" diyerek selamlamıştı.

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