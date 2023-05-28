NATO’dan açıklama: Diyalog kurulmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kosova-Sırbistan gerilimine ilişkin görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Stoltenberg, Priştine ve Belgrad’ın Avrupa Birliği (AB) destekli diyalog kurması gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kosova hakkında konuştum. Priştine ve Belgrad, barış ve normalleşme için tek yol olan AB öncülüğündeki diyaloga hemen katılmalıdır. Priştine gerilimi düşürmeli ve tek taraflı, istikrarı bozucu adımlar atmamalıdır. KFOR güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya devam edecektir” dedi.

KFOR: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Öte yandan NATO Barış Gücü (KFOR) da bir açıklama yayınladı.

KFOR’dan yapılan açıklamada, “NATO liderliğindeki KFOR misyonu Kosova’nın kuzeyindeki durumu yakından takip etmekte ve gerilimi daha da tırmandırma riski taşıyan tüm tek taraflı eylemleri kınamaktadır. Birinci önceliğimiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yetkilerimiz doğrultusunda güvenli ve emniyetli bir ortamın sağlanması olmaya devam etmektedir” denildi.