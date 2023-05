Ne zaman yapılmalı: Vücut saatinin egzersiz için önemi

Her yıl milyonlarca insan, belini inceltmenin hızlı bir yolunu arayarak yeni bir egzersiz programı uyguluyor. Uzmanlar ise, etkili bir şekilde yağ yakmanın sırrının sadece egzersiz yapmakta değil, ne zaman egzersiz yapmayı seçtiğinizle de alakalı olduğunu

Araştırmacılar, dokularımızın her birindeki sirkadiyen ritmin, yani iç vücut saatimizin, günün farklı saatlerinde ne kadar verimli performans gösterdikleri konusunda önemli bir rol oynadığına dair daha fazla kanıt elde ediyorlar.

Yapılan araştırmalar da, sporcuların en iyi performansı öğleden sonra geç saatlerde ve akşamın erken saatlerinde gösterme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Hollandalı spor bilimciler Atina, Pekin, Londra ve Rio Olimpiyatları’nda yüzücülerin performanslarını incelediklerinde, en hızlı zamanlarını akşam 5 civarında elde ettiklerini gördüler. Bu ilkelerin tüm insanlar için geçerli olduğu düşünülüyor.

SABAH SAATLERİ DAHA ÇOK YAKILIYOR

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nde bütünleştirici fizyoloji profesörü ve vücut saati ile biyoloji arasındaki bağlantı konusunda önde gelen bir uzman olan Juleen Zierath, “Vücut sıcaklığından kalp atış hızına ve yağ metabolizmasını kontrol eden genlere kadar fizyolojimizin çoğu 24 saatlik bir döngüyle çalışır.” diyor.

Şimdi ise, tüm doku ve organların nasıl farklı hormonların dalgalanmalarına göre kendilerine özgü programları olduğu ortaya çıkıyor.

Günün ilerleyen saatlerinde kaslarımız en güçlü ve esnek halindeyken, yeni araştırmalar sabahları egzersiz yaptığımızda yağları daha verimli yakabildiğimizi gösteriyor.

Profesör Zierath, hücrelerde depolanan yağı egzersiz yaparken kullandığımız enerjiye dönüştürmeye yardımcı olan enzimler üreten binlerce gen olduğunu söylüyor. Görünüşe göre bu genler sabahları en aktif durumdalar.

FARELER ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada, Profesör Zierath ve meslektaşları bunu ilk kez fareler kullanarak araştırdılar.

Uyandıktan sonraki ilk üç saat içinde bir koşu bandında egzersiz yapan farelerin vücut yağlarının, yağı metabolize etmek için kullanılan enzimlerin çok daha yüksek seviyelerini gösterdiğini buldular. Günün ilerleyen saatlerinde aynı miktarda egzersiz yaptıklarında, bu enzimlerin seviyeleri çok daha düşüktü.

Profesör Zierath, “Bunun anlamı, düzenli bir sabah egzersizi yapıyorsanız, vücudunuzun yağları parçalamaya ve onu enerji olarak kullanmaya karşı muhtemelen daha duyarlı olacağıdır. Ve bunun anlamı, kişinin potansiyel olarak biraz daha fazla kilo verebileceğidir. Egzersiz ayrıca kilo korumaya yardımcı olur, bu nedenle sabah egzersizi kilo alımını önleyebilir.” dedi.