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Netanyahu Batı Şeria’nın Bazı Kısımlarını İlhak Planının Ertelendiğini Ancak Planda Değişiklik Olmadığını Açıkladı

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İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı.
Netanyahu Batı Şeria’nın Bazı Kısımlarını İlhak Planının Ertelendiğini Ancak Planda Değişiklik Olmadığını Açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Netanyahu, anlaşmaya ilişkin Batı Kudüs’teki başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında, BAE ile "barışa karşılık barış" esası üzerine anlaşmaya vardıklarını, bu anlaşmanın, ticaret, turizm ve havacılık alanlarını kapsadığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planına ilişkin ise Netanyahu, planın ABD ile tam koordineli bir şekilde devam edeceğine vurgu yaparak, “İlhak planımızda herhangi bir değişiklik yoktur.” dedi.

Netanyahu, ilhak planının iptal edilmediğine dikkati çekerek, “ABD Başkanı Donald Trump’ın, ilhak planını geçici olarak askıya alma talebini kabul ettim.” ifadelerini kullandı.

BAE ile atılan adımı “gerçek bir barış anlaşması" olarak niteleyen İsrail Başbakanı, başka Arap ülkelerinin de bu anlaşmaya katılacağını belirtti.

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