Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma karşılığında ilhak planını geçici olarak erteledi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşması karşılığında ertelediğini açıkladı.

Netanyahu, anlaşmaya ilişkin Batı Kudüs’teki başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında, BAE ile "barışa karşılık barış" esası üzerine anlaşma imzalandığını, bu anlaşmanın, ticaret, turizm ve havacılık alanlarını kapsadığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planına ilişkin ise Netanyahu, “ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakını geçici olarak askıya almamı istedi, ben de kabul ettim” dedi.

Netanyahu, ilhak planının ABD ile tam koordineli bir şekilde devam edeceğine vurgu yaparak, “İlhak planımızda herhangi bir değişiklik yoktur” ifadesini kullandı.