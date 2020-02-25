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Netanyahu'dan Kudüs'ün doğusuna 3 bin 500 konut inşa etme talimatı

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Netanyahu'dan Kudüs'ün doğusuna 3 bin 500 konut inşa etme talimatı
Netanyahu'dan Kudüs'ün doğusuna 3 bin 500 konut inşa etme talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusuna Yahudi yerleşimciler için 3 bin 500 konut inşa edilmesi talimatı verdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre, Başbakan Netanyahu, "Biz Kudüs'ü ve çevresini inşa ediyoruz. E1 bölgesinde 3 bin 500 konutun inşa edilmesi talimatı verdim" dedi.

Netanyahu, bu kararla Kudüs'ün doğusundaki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimini Batı Kudüs'e bağlayan ve "E1" olarak bilinen Yahudi yerleşim projesini uygulamayı amaçladığını belirtti.

İSRAİL'İN E1 PROJESİ

Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer başta olmak üzere Ebu Nuvvar, El-Mintar ve Vadi Cimmel bedevi toplulukları, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

"E1" bölgesi, yaklaşık 50 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığı Maale Adumim Yahudi yerleşim birimini de içine alıyor.

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