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Netanyahu'nun eşine dolandırıcılık suçlaması

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İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun eşi, Başbakanlık konutu için yaptığı harcamalar nedeniyle yargının takibinde. Sara Netanyahu hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.
Netanyahu'nun eşine dolandırıcılık suçlaması

İsrail'de savcılık, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında dolandırıcılık ve güveni suistimal suçlamasıyla iddianame hazırladı.

59 yaşındaki Sara Netahyahu hakkındaki soruşturmanın arkasında Başbakanlık konutu için yaptığı harcamalar yatıyor.

Netanyahu'nun bir yemek firmasından 97 bin dolarlık catering hizmeti almasının ortaya çıkması dolandırıcılık iddialarına neden olmuştu. Netanyahu'nun bu siparişi verebilmek için yardımcısı ile birlikte konutta aşçı bulunmadığı yönünde yanlış bilgi verdiği iddia ediliyor. İsrail yasaları Başbakanlık konutuna yemek siparişi verilebilmesi için konutta aşçı bulunmamasını şart koşuyor. Sara Netanyahu hakkındaki dolandırıcılık iddiasını reddediyor.

Yolsuzluk iddialarına rağmen Netanyahu'ya destek

Bu, Netanyahu ailesinin karşı karşıya kaldığı ilk usulsüzlük suçlaması değil. 68 yaşındaki İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında da açılmış yolsuzluk davaları bulunuyor. Netanyahu bu davalardan birinde, İsrailli zenginlerden finansal ve kişisel iltimas karşılığında 240 bin euroluk puro, şampanya ve mücevher kabul etmekle suçlanıyor. Bir diğer davada ise Netanyahu ülkenin önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'un sahibi ile kendisini destekleyen yayınlar yapması için anlaşma yapmaya çalışmakla suçlanıyor. Netanyahu ise hakkındaki iddiaları reddediyor ve "cadı avı" ile karşı karşıya olduğunu öne sürüyor.

Kendisine ve eşine yönelik suçlamalara rağmen Netanyahu, İsrail siyasetindeki en güçlü isim olmayı sürdürüyor. Anketler, Aralık 2019'da yapılacak parlamento seçimlerinin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisi Likud'un mecliste en fazla koltuğu alacağını gösteriyor. 

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