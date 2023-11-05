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Netanyahu'nun konutunun önünde toplanan İsrailliler "Hemen şimdi hapse!"

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İsrail bayraklarını sallayan ve "Hemen şimdi hapse!" sloganları atan yüzlerce kişilik kalabalık, Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin etrafındaki polis bariyerlerini aştı
Netanyahu'nun konutunun önünde toplanan İsrailliler "Hemen şimdi hapse!"

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıdaki güvenlik zaafiyetinden hükümeti sorumlu tutan çok sayıda İsrailli cumartesi günü Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun dışında gösteri yaptı.

İsrail bayraklarını sallayan ve "Hemen şimdi hapse!" sloganları atan yüzlerce kişilik kalabalık, Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin etrafındaki polis bariyerlerini aştı.

İsraillilerin dörtte üçünden fazlasının Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğine inandığını gösteren bir anketle aynı zamana denk gelen protesto, siyasi ve güvenlik liderlerine yönelik artan halk öfkesinin altını çizdi.

Kanal 13 Televizyonu için yapılan bir anket, İsraillilerin yüzde 76'sının, başbakanlıkta altıncı dönemini sürdüren Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğini düşündüğünü, yüzde 64'ünün ise ülkenin savaştan hemen sonra seçime gitmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya çıkardı.

Ankete göre saldırıda en çok kimin hatalı olduğu sorulduğunda İsraillilerin yüzde 44'ü Netanyahu'yu suçlarken, yüzde 33'ü genelkurmay başkanını ve üst düzey IDF yetkililerini, yüzde 5'i ise savunma bakanını suçladı.

Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadının İsrail'in güneyine saldırarak bin 400'den fazla insanı öldürdüğü ve en az 240 kişiyi rehin aldığı sürpriz saldırıdaki ihmallerde kişisel sorumluluğunu şu ana kadar kabul etmedi.

İlk şokun ardından halkın hükümete öfkesi giderek arttı. Gazze'de tutulan rehinelerin ailelerinin çoğu hükümetin tepkisini sert bir şekilde eleştirdi ve akrabalarının eve getirilmesi çağrısında bulundu.

Tel Aviv'de de binlerce kişi Gazze'deki bazı esirlerin fotoğrafları ve "Rehineleri ne pahasına olursa olsun şimdi serbest bırakın" sloganlarının yer aldığı posterler taşıyarak gösteri yaptı. "Onları hemen evlerine getirin" sloganları atıldı.

Saldırıdan bu yana İsrail'in yoğun bir hava ve kara saldırısı başlattığı Gazze'de sağlık yetkilileri, 9 binden fazla kişinin öldüğünü ve bölgenin geniş bir bölümünün moloz yığınına dönüştüğünü söylüyor.

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