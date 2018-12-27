Netflix’in ‘Troçki’ dizisini izlemek için dört neden

Kızıl Ordu’nun kurucusu Trokçi bir entelektüel mi, askeri deha mı, yetenekli bir hatip mi yoksa güce aç bir şeytan mı?

Bu soruların yanıtını arayan ‘Troçki’ geçen sene Rus televizyonlarında yayınlandı. Şimdi ise Netflix’te.

‘Troçki’yi izlemek için dört nedeni sizin için derledik:

1- Troçki’nin geniş biyografisini anlatan ilk dizi

Troçki ve parlak siyasi ajistasyonu olmaksızın Bolşevikler iktidara gelemez, iktidarda asla kalamazdı. Fakat Lenin’in ölümünün ardından parti içindeki güç savaşını kazanan Stalin’di. Bir zamanların güçlü lideri Troçki hızla gözden düşürüldü ve Kazakistan’daki Alma-Ata’ya sürgün edildi, oradan da Türkiye’ye ve peşinden Avrupa’ya geçti. Nihayetinde 1936’da Meksika’ya göç etti. Dört yıl sonra bir NVKD (KGB’nin öncülü) ajanı tarafından öldürüldü.

Stalinist dönem boyunca Sovyet hükümeti Troçki’yi ve mirasını unutturmaya çalıştı. Efsanevi bir isim olmasına karşın biyografisi parça parça ve noksan halde. Bunun sebebi ise büyük ölçüde ona ideolojik gözle bakan tarihçiler ve arşivcilerin tavrı. Bazı ayrıntılar muhtemelen sonsuza dek kaybolmuş durumda.

2- Rus seks sembolü başrolde

Dizinin başrolünde Rusya’nın modern zamanlarında çok rağbet gören yetenekli aktörlerinden Konstantin Kabenski oynuyor. 2008’deki Rus iç savaşı filmi ‘Amiral’de Beyaz Ordu Komutanı Aleksandr Kolçak’ı oynayan Kabenski, şimdi devrimci barikatların önünde.

Kabenski 2018’de de Sobibor toplama kampı hakkında bir film çekip başrolünde oynadı. Film Rusya tarafından Oscar’a adayı gösterildi ama Akademi filmi adaylar listesine almadı.

3- Reyting mücadelesinde Lenin’in dizisini geçti

‘Troçki’ 1917 Ekim Devrimi’nin yüzüncü yıldönümüne denk düşecek biçimde yayınlandı. Aynı esnada Lenin’in yurt dışı seyahatlerini ve nihayetinde iktidara gelişini anlatan ‘Demon of the Revloution’ adlı bir dizi daha yayınlandı.

İki dizi Rusya’nın en çok izlenen kanallarında başa baş seyredildi. Lenin’in şöhreti daha fazla olmasına rağmen seyirciler Troçki’nin yaşamını izlemeyi tercih etti.

4- Tarihçiler ve eleştirmenler arasında tartışma yarattı

Her biyografide olduğu gibi diziye yönelik ana eleştiri de tarihsel tutarsızlıkların varlığı. Gelgelelim, dizinin yapımcısı Konstantin Ernst, dizinin yaratıcılarının belgesel çekmeye çalışmadığının altını çiziyor. Amaçları daha ziyade Troçki’nin biyografisindeki temel gerçeklerden hareketle kurgusal bir anlatı oluşturmaktı.

Nihai emri kimin verdiği belli olmasa da Çar ailesinin öldürülmesinin bütün yükünün Troçki’ye yıkılması, ziyadesiyle şeytanlaştırılması olarak algılandı.

Dizinin yapımcısı Ernst, amaçlarından birinin devrimci bir zihnin derinliklerinde dolanmak kadar Rus tarihindeki “Ya şöyle olsaydı”ları göstermek olduğunu söylüyor. Troçki, Stalin’i yenseydi her şey daha iyi olur muydu? Ernst’e göre hayır.

Rbth‘den derlenmiştir.