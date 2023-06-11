Netflix'teki yeni korku filmi izleyicilerin uykularını kaçırdı

"Rahatsız edici" yapımı seyredenler, "Tin ve Tina'nın korku filminde gördükleri en korkunç çocuklar" olduğunu yazdı

Netflix'te gösterime giren yeni korku filmi Tin ve Tina, yayımlandığı günden beri sosyal medyada gündem oluyor. Korku hayranları Tin ve Tina'yı izledikten sonra rahatsız olduklarını söylerken, bir kişi filmin "günlerce kabus görmelesine" neden olduğunu iddia etti.

Platformda gösterime giren Tin ve Tina, yönetmenliğini Rubin Stein'ın yaptığı 2013 yapımı aynı adlı kısa filmin uzun metrajlı uyarlaması.

Gerilim türündeki film, 1980'lerin başında İspanya'da geçiyor ve düğün gününde düşük yapan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Doktoru tarafından çocuk sahibi olamayacağı konusunda uyarılan kadın, depresyona girerek zor günler geçiriyor.

Yeni evli çift, bir süre sonra katı dini öğretileri takip eden ve bunları yeni ebeveynleriyle paylaşan ikizler Tin ve Tina'yı evlat ediniyor. Çiftin çocukları evlat edindikleri manastırdaki rahibenin sözleriyse, Tin ve Tina'yla ilgili çok şey anlatıyor:

"Onlar eşsiz, özel çocuklar."

Çocuklarla birlikte eve ürkütücü bir enerji gelirken, gizemli ve şiddet dolu olaylar yaşanmaya başlıyor.

Flimde Lola ve Adolfo çiftini, 26 yaşındaki Milena Smit ve 31 yaşındaki Jaime Lorente canlandırıyor. İkizler Tin ve Tina da, 11 yaşındaki Anastasia Russo ve Carlos González Morollón tarafından canlandırılıyor.

Film, Netflix'te yayımlanmaya başladığı andan itibaren insanları dehşete düşürdü. Tin ve Tina'nın etkisi altında kalan ürkmüş bir izleyici şöyle yazdı:

"Netflix'te Tin ve Tina'yı izledim. The Shining'deki ikizlerin ürkütücü olduğunu düşünüyorsanız henüz hiçbir şey görmediniz. Beni çok ürküttüler, günlerce kabus göreceğim."

Bir başka izleyici ise şöyle yazdı:

"Bu gece #TinandTina'nın rüyalarıma girmemesi için dua ediyorum. Ev bu kadar sessizken ikinci yarıyı izlemeye bile dayanamıyorum. Bunu kendime neden yaptım?"

Üçüncü bir izleyiciyse, Greta Gerwig'in yakında gösterime girecek filmi Barbie'ye gönderme yaparak şunları yazdı:

"Tin ve Tina'yı seyrettikten sonra Barbie'yi izlemem gerekiyor, bu film çok rahatsız edici."

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı da "Uzun zamandır hiçbir film beni Tin ve Tina kadar ürkütmemişti" diye yazdı.

Bir yorumdaysa "Tin ve Tina'nın bir korku filmindeki en korkunç çocuklar olduğu" ifade edildi. Bir Twitter kullanıcısı da, "Aman Tanrım, bu çocuklar tüylerimi diken diken etti" diye yazdı.

Tin ve Tina, halen Netflix'te yayında.