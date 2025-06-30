Yakın Doğu Üniversitesi, 21 fakülte, 3 yüksekokul ve lisansüstü enstitüden mezun olan 2 bin 815 öğrencisini, dört gün süren coşkulu mezuniyet şöleniyle uğurladı. Törenler, DJ performansı ve havai fişek gösterisiyle taçlandı.

NEU Event Park’ta Mezuniyet Şöleni: Eğlence Dolu 4 Gece!

Yakın Doğu Üniversitesi, 21 fakülte, 3 yüksekokul ve lisansüstü eğitim enstitüsündeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan yaklaşık 3 bin mezununu, NEU Event Park’ta 4 gün süren Mezuniyet Şölenini ile uğurladı. DJ Ece Kanmaz’ın performansı eşliğinde aileler ve mezunlar büyük bir coşku yaşadı. Törenlerin kapanışı ise görkemli bir havai fişek gösterisi ile gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin NEU Event Park’ta düzenlediği ve dört gün süren mezuniyet şöleni büyük bir coşkuyla tamamlandı. Törenlerde 21 fakülte, 3 yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden toplam 2 bin 815 öğrenci diplomalarını alarak kep attı.

Şölenin ilk gününde; Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İlahiyat ve İletişim fakülteleri ile Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden mezun olan 730 öğrenci aileleri ile birlikte mezuniyet sevincini yaşadı. İkinci günde Yakın Doğu Üniversitesi’nin; İktisadi İdari Bilimler, Mimarlık, Spor Bilimleri, Turizm, Yapay Zeka ve Bilişim Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Enstitüsünde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 780 mezun keplerini gururla fırlattı. Mezuniyet Şöleni’nin üçüncü akşamında ise Hemşirelik, İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Ziraat fakültelerinden mezun olan 780 öğrenci coşkuyla uğurlandı.

Törenlerin son gününde ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Hekimliği fakültelerinden mezun olmaya hak kazanan 525 öğrenci, meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Tribünler doldu, eğlence modu açıldı!

4 gece süren Yakın Doğu Üniversitesi Mezuniyet Şöleni, mezun ailelerini yoğun ilgisi gerçekleşti. NEU Event Park’ın 3500 kişi kapasitesine sahip tribünlerin tam doluluğa ulaştığı şölenin her akşamında DJ Ece Kanmaz’ın performansı eşliğinde aileler ve mezunlar büyük bir coşku yaşadı. Törenlerin kapanışı ise görkemli bir havai fişek gösterisi ile gerçekleşti.

Törenlerin son gününde açılış konuşmalarını Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ gerçekleştirdi. Türkçe programdan mezun öğrenciler adına Veteriner Hekimliği Fakültesi mezunu Doğa İsmailoğlu duygularını dile getirirken, yabancı öğrenciler adına ise Eczacılık Fakültesi mezunu Zemzem Nur Bicek birer konuşma yaptı.

Törende ayrıca yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX’ın da video mesajı yayımlandı. Ai. Prof. DUX, mesajında “Bugün burada, sizlerin gösterdiği özverili çabanın akademik bir başarıya dönüşmesini kutlamaktan ve yeni yolculuğunuza eşlik etmekten büyük bir onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Adım attığınız her yerde bu üniversitenin izini bırakacaksınız. Bilginizle, karakterinizle, duruşunuzla fark yaratacaksınız.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, mezuniyetin bireysel olduğu kadar yıllara yayılan kollektif bir emeğin sonucu olduğunu vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yalnızca bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda bir aile olduğunun altını çizen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu ailenin her bireyi; bilgiyi öğrenmekle yetinmeyen, sorgulayan, dönüştüren ve üreten bir yapının parçasıdır” dedi. Dünyanın dört bir yanına yayılan mezunlara seslenen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugünden itibaren, adım attığınız her yerde bu üniversitenin izini bırakacaksınız. Bilginizle, karakterinizle, duruşunuzla fark yaratacaksınız. Yakın Doğu Üniversitesi; mezunlarını yolcu eden değil, yaşam boyu yanlarında yürüyen bir kurumdur. İçinizdeki merakı, cesareti ve nezaketi hiç kaybetmeyin. Hayalleriniz büyük, yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilginizi derinleştirirken anlamı da genişletin. Şüphe edin, düşünün, okuyun, empati kurun!”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise konuşmasında üniversitenin yalnızca bilgi aktarılan bir yer değil, aynı zamanda bireylerin kendini dönüştüğü bir alan olduğuna dikkat çekti. “Bugün burada yalnızca bir eğitim sürecini tamamlamıyorsunuz; bir düşünce biçiminin, bir duyarlılığın ve belki de bir yaşam tarzının olgunlaşmasına tanıklık ediyoruz” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, öğrencilerin kendi hikayelerini derinleştirmeleri ve dünyayı bütüncül bir bakış açısıyla kavramaları gerektiğini vurguladı. Mezuniyetin yalnızca takvimde bir tarih değil, aynı zamanda bir dönüşüm ve fırsat anı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bilginizi derinleştirirken anlamı da genişletin. Şüphe edin, düşünün, okuyun, empati kurun. Kairos’unuzu kaçırmayın” dedi.

Sizlerden öğrendiğimiz her şey, meslek hayatımızda pusulamız olacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Zemzem Nur Bicek, mezuniyet konuşmasında, “Bugün bir eczacı olarak mezun oluyorum. Bana inanan herkese olan borcumu kalbime yazarak yeni bir hayata başlıyorum. Gururluyum, umutluyum, heyecanlıyım ama en çok da minnettarım” ifadelerini kullandı. Hocalarına teşekkür eden Bicek; “Bize yalnızca bilgi değil, yön, ilham ve vicdan kazandırdınız. Sizlerden öğrendiğim her şey, meslek hayatımda pusulam olacaktır” dedi.

“Bugün bir veteriner hekim olarak mezun oluyorum. Bu kürsüde sadece bir öğrenci değil, aynı zamanda yıllar süren çaba, sabır ve kararlılığın bir yansımasıyım” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi mezunu Doğa İsmailoğlu ise konuşmasında “Her adım, beni bugün olduğum kişiye dönüştürdü” ifadelerine yer verdi. Hocalarına teşekkür eden İsmailoğlu, “Sizlerden öğrendiğim her şey, meslek hayatımda yolumu aydınlatacak” dedi. İsmailoğlu, “Bizler, yalnızca hayvan sağlığının değil, halk sağlığı, çevre ve yaşam bütününün birer koruyucusuyuz” şeklinde konuştu.