  • BIST 1.547
  • Altın 401,336
  • Dolar 6,9814
  • Euro 8,4332
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

New York Times: "Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke Türkiye"

»
New York Times gazetesi, Beşar Esed saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan mültecilerin uluslararası insani yardım beklediğini "ancak milyonlarcası için imkan sunan tek ülkenin Türkiye" olduğunu yazdı.  
New York Times: "Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke Türkiye"

Suriye'nin Afrin kentinde ve kentin yakınlarındaki mülteci kamplarında, gözlemlerde bulunan New York Times gazetesi, Beşar Esed saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan mültecilerin uluslararası insani yardım beklediğini "ancak milyonlarcası için imkan sunan tek ülkenin Türkiye" olduğunu yazdı.  

New York Times gazetesi, son zamanlarda terör örgütü YPG/PKK'ın bombalı saldırılarına maruz kalan Afrin'i ve kentin Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki mülteci kamplarını anlatan geniş bir gözlem yazısı yayımladı.

20 Ocak 2018'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK'yı bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatının dünyada büyük eleştiri aldığı hatırlatılan yazıda, "Ancak bugün, onların koruduğu Suriyeliler, tüm zorluklara rağmen Türklerin orada olmasından memnunlar" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin Türkiye Büro Şefi, Charlotta Gall imzalı yazıda, "10 yıllık Suriye iç savaşının son bulması konusunda dünyanın kafası karışıkken Türkiye, 5 milyon civarında evlerinden edilmiş ve zor durumdaki sivilleri korumak için bölgede bulunan tek uluslararası güç. Bugün Beşar Esed güçleri ile Rus müttefiklerinin muhtemel katliamlarının önünde bir tek Türk askerleri var." ifadeleri dikkati çekti. 

Özellikle de Şam ve Halep'teki saldırılardan kaçarak bölgeye gelen mültecilerin çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını detaylandıran yazıda, Türkiye'nin bölgede güvenliği sağladığına ve yerel meclisler kurarak bölgeyi yönettiğine işaret edildi. 

Gözlem yazısında, "Türkiye kenti kendi elektrik ağlarına bağlayarak yıllardır süren elektriksizliği sonlandırdı, bölgede Türk cep telefonu hatları ve Türk parası kullanılıyor ve 500 Suriyeli şirket sınır ticareti için kaydedilmiş durumda." ifadesine yer verildi. 

Yazıda görüşlerine yer verilen Hatay Vali Yardımcısı Orhan Aktürk, "Amacımız, onların hayatlarını daha da normalleştirmektir. İnsanlar hayata tekrar dönsünler diye okulların ve hastanelerin açık kalmasını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kentteki bombalı saldırılarla ilgili ise Aktürk patlatılan araçların kamyonlarla YPG/PKK işgali altındaki Münbiç ilçesinden getirildiğini tespit ettiklerini belirtti. 

Gazeteye konuşan yerel meclis üyesi Said Süleyman, Türkiye'nin verdiği yardımların ötesinde daha fazla uluslararası insani yardıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekerken, yazıda "Ancak milyonlarcası için imkan sunan tek ülke Türkiye." ifadesine yer verildi. 

Bölgedeki öğrencilerin Türkiye'de iş ve eğitim imkanı bulmak için Türkçe öğrendiği kaydedilen yazıda, oradaki insanların savaşın şartları aynı olduğu sürece kendi memleketlerine dönemeyeceğine dikkat çekildi. 

Şam'ın güneyinden kaçarak bölgeye gelen mültecilerden Süleyman Carir gazeteye verdiği demeçte, "Türkiye bize koruma sağlamadan kendi köylerimize dönemiz mümkün değil. Türkler olmadan biz hayatta kalamayız." değerlendirmesinde bulundu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demet Akalın: Koronavirüs'ü Uludağ'da kaptık16 Şubat 2021 Salı 20:41
  • Boğaziçi'nde akademisyenler -6 derecede protestolarını sürdürdü16 Şubat 2021 Salı 20:20
  • AKP'li Metiner: Türkiye'de demokrasi eksikliği yok, fazlalığı var16 Şubat 2021 Salı 20:02
  • Kılıçdaroğlu: 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır16 Şubat 2021 Salı 14:41
  • Gara’da yakınını kaybedenler: ‘Acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz’16 Şubat 2021 Salı 10:33
  • Erdoğan'a hakaretten yargılanan kişi, 10 yıldır AK Partili olduğunu öğrendi: Nasıl üye yapıldığını bilmiyor16 Şubat 2021 Salı 09:32
  • Muharrem İnce: CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım16 Şubat 2021 Salı 09:16
  • Kefaret dizisinde yönetmenin bile gözünden kaçan hata15 Şubat 2021 Pazartesi 23:01
  • 22 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Necati Şaşmaz hakkında karar verildi15 Şubat 2021 Pazartesi 21:49
  • ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!15 Şubat 2021 Pazartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti